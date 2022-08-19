Spotify ко Дню Независимости создал плейлист UNITED24: Music For Ukraine и выложил видеопризыв Зеленского распространять украинскую музыку

Об этом сообщила пресс-служба Spotify.

Сообщается, что список воспроизведения содержит музыку украинских исполнителей, а также исполнителей со всего мира, поддерживающих Украину. Даже после Дня Независимости плейлист будет обновляться. Также компания добавила ссылку на платформу UNITED24 для сбора денег. Список песен доступен по ссылке.

"Ищете способы выразить свою поддержку, кроме символического и значимого пожертвования в размере 24 долларов? Исполнители также могут изменять изображения в своих профилях Spotify, чтобы поддержать Украину", - добавляют в сообщении.

Также платформа опубликовала специальное обращение президента Владимира Зеленского, где он призывает меломанов слушать украинские песни, распространять их и помогать Украине.

25 марта Spotify заявил, что прекращает свою деятельность в России.

18 апреля приложение официально перестало быть доступным в App Store и Google Play для российских пользователей.

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