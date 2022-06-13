Spotify формирует совет для борьбы с вредоносным контентом

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания Spotify Technology SA в понедельник объявила, что сформировала Консультативный совет по безопасности, чтобы обеспечить вмешательство в случае распространения потенциально вредного контента типа враждебных высказываний, дезинформации, экстремизма и кибернасилия.



Таким образом Spotify продолжает бороться с потенциально вредоносным контентом в своем сервисе потокового аудио. Компания начала прилагать к решению этой проблемы дополнительные усилия после скандала в начале этого года вокруг подкаста The Joe Rogan Experience. Тогда ведущего обвинили в распространении дезинформации о COVID-19.

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