Spotify формирует совет для борьбы с вредоносным контентом
Таким образом сервис планирует бороться с распространением на своей платформе враждебных высказываний, дезинформации, экстремизма и кибернасилия
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что компания Spotify Technology SA в понедельник объявила, что сформировала Консультативный совет по безопасности, чтобы обеспечить вмешательство в случае распространения потенциально вредного контента типа враждебных высказываний, дезинформации, экстремизма и кибернасилия.
Таким образом Spotify продолжает бороться с потенциально вредоносным контентом в своем сервисе потокового аудио. Компания начала прилагать к решению этой проблемы дополнительные усилия после скандала в начале этого года вокруг подкаста The Joe Rogan Experience. Тогда ведущего обвинили в распространении дезинформации о COVID-19.
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