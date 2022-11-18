Способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессии против местных: в Николаевской области СБУ задержала коллаборантку
В освобожденном районе Николаевской области во время стабилизационных мероприятий СБУ разоблачила и задержала женщину, которая добровольно перешла на сторону оккупантов
Об этом информирует СБУ .
Отмечают, что коллаборанткой оказалась жительница Снигиревки. После начала полномасштабного вторжения она добровольно заняла должность "главы аппарата" в оккупационном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Снегиревского района.
В этой должности женщина выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Она предлагала "места" в рядах захватчиков и занималась документами, необходимыми для выдачи "гумпомощи" и денег. Их выдавали отдельной группе местных на территории оккупированной Снегиревки.
Также вражеская приспешница способствовала распространению кремлевского режима на оккупированной территории и поддерживала репрессивные защиты захватчиков в отношении местных. К этой деятельности она пыталась привлечь местных жителей. С ними она проводила соответствующие собеседования и обещала улучшение жизни и поддержки со стороны РФ.
После деоккупации района женщина пыталась скрыться на временно неподконтрольной территории Украины на Юге. Там она планировала уйти от правосудия.
Пока ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
- 18 ноября СБУ задержала в Тернополе мужчину, пытавшегося создать криминальную группировку в Украине. Его разыскивал Интерпол.
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