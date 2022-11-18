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Способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессии против местных: в Николаевской области СБУ задержала коллаборантку

18 ноября, 2022 пятница
16:33
война с Россией

В освобожденном районе Николаевской области во время стабилизационных мероприятий СБУ разоблачила и задержала женщину, которая добровольно перешла на сторону оккупантов

Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что коллаборанткой оказалась жительница Снигиревки. После начала полномасштабного вторжения она добровольно заняла должность "главы аппарата" в оккупационном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Снегиревского района.

В этой должности женщина выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Она предлагала "места" в рядах захватчиков и занималась документами, необходимыми для выдачи "гумпомощи" и денег. Их выдавали отдельной группе местных на территории оккупированной Снегиревки.

Также вражеская приспешница способствовала распространению кремлевского режима на оккупированной территории и поддерживала репрессивные защиты захватчиков в отношении местных. К этой деятельности она пыталась привлечь местных жителей. С ними она проводила соответствующие собеседования и обещала улучшение жизни и поддержки со стороны РФ.

После деоккупации района женщина пыталась скрыться на временно неподконтрольной территории Украины на Юге. Там она планировала уйти от правосудия.

Пока ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

  • 18 ноября СБУ задержала в Тернополе мужчину, пытавшегося создать криминальную группировку в Украине. Его разыскивал Интерпол.

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Новости
СБУ
Николаевщина
коллаборанти
деоккупация Украины
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