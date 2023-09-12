Способствовала псевдовыборам: СБУ объявила новое подозрение главе фейкового избиркома на оккупированной Херсонщине
Служба безопасности сообщила о новом подозрении главе оккупационной "центральной избирательной комиссии" во временно захваченной части Херсонщины, которая помогала создавать видимость "избирательного процесса"
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Служба безопасности задокументировала новые преступления коллаборантки Марины Захаровой – главы оккупационной "центральной избирательной комиссии" во временно захваченной части Херсонщины.
Отмечается, что злоумышленница является одним из главных организаторов фейкового плебисцита Кремля в оккупированных районах области в начале сентября этого года.
Ранее сотрудники СБУ сообщили ей о подозрении при содействии агрессору в проведении на территории региона псевдореферендума РФ в 2022 году.
"Тогда Захарова получила от гауляйтера Сальдо орден почета за личный вклад в распространение оккупационного режима на юге Украины", - говорится в сообщении.
В процессе расследования стало известно, что на этот раз Захарова также выполняла задачи от России относительно создания видимости "избирательного процесса" и его фальсификации в пользу кандидатов Кремля.
В частности, по ее инициативе представители "теризбиркомов" совместно с вооруженными захватчиками совершали подворовые обходы по домам местных жителей и выбивали у них "голоса".
Для организации незаконной деятельности она привлекла своего заместителя Сергея Высотина и так называемого секретаря избиркома Ирину Кравченко.
Следователи Службы безопасности сообщили всем трем вражеским приспешникам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия на временно оккупированных территориях юга Украины, продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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1 сентября Служба безопасности сообщила, что собрала доказательную базу на главу центризбиркома РФ Эллу Памфилову, организовывающую так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины.
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5 сентября СБУ сообщила о подозрении помощнику гауляйтера Каховки в пособничестве государству-агрессору. Он способствовал организации псевдорефрендума о вхождении Херсона в состав РФ.
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