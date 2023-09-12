Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Служба безопасности задокументировала новые преступления коллаборантки Марины Захаровой – главы оккупационной "центральной избирательной комиссии" во временно захваченной части Херсонщины.

Отмечается, что злоумышленница является одним из главных организаторов фейкового плебисцита Кремля в оккупированных районах области в начале сентября этого года.

Ранее сотрудники СБУ сообщили ей о подозрении при содействии агрессору в проведении на территории региона псевдореферендума РФ в 2022 году.

"Тогда Захарова получила от гауляйтера Сальдо орден почета за личный вклад в распространение оккупационного режима на юге Украины", - говорится в сообщении.

В процессе расследования стало известно, что на этот раз Захарова также выполняла задачи от России относительно создания видимости "избирательного процесса" и его фальсификации в пользу кандидатов Кремля.

В частности, по ее инициативе представители "теризбиркомов" совместно с вооруженными захватчиками совершали подворовые обходы по домам местных жителей и выбивали у них "голоса".

Для организации незаконной деятельности она привлекла своего заместителя Сергея Высотина и так называемого секретаря избиркома Ирину Кравченко.

Следователи Службы безопасности сообщили всем трем вражеским приспешникам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия на временно оккупированных территориях юга Украины, продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.