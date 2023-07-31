Способны снабжать энергией в течение 12-14 часов: Украина получила 508 систем Tesla Powerwall
Украина получила 508 систем Tesla Powerwall, которые способны питать объекты критической и социальной инфраструктуры, несмотря на обесточивание городов
Об этом сообщили в Минцифры
Отмечают, что принцип работы Tesla Powerwall похож на павербанки. Они заряжаются от электроэнергии и могут обеспечить помещение энергией в течение 12-14 часов. Также они могут заряжаться от солнечных панелей, что продлевает время работы на несколько дней.
В прошлом году 50 Tesla Powerwall смогли обеспечить доступ к электроэнергии деоккупированные поселки Киевщины, прифронтовые города Донбасса и Николаевщины. Благодаря этому смогли работать детские сады, больницы, а также была обеспечена мобильная связь.
"Укрепляем критическую инфраструктуру - обеспечиваем светом тех, кому это наиболее необходимо", - отметили в Минцифры.
Также в ведомстве добавили, что новые системы Tesla Powerwall Украина получила бесплатно. Инициативу Минцифры поддержали правительство Польши, Tesla, Direct Relief и Благотворительный фонд имени Евгения Пивоварова.
- Илон Маск, кроме станций спутникового интернета Starlink, 29 апреля 2022 года передал Украине солнечные панели и системы сбережения энергии Tesla Powerwall.
- 15 июня 2022 года стало известно, что в Донецкой области заработали системы Tesla Powerwall 2, они обеспечивают резервным питанием интернет-провайдеров.
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