Об этом сообщили в Минцифры

Отмечают, что принцип работы Tesla Powerwall похож на павербанки. Они заряжаются от электроэнергии и могут обеспечить помещение энергией в течение 12-14 часов. Также они могут заряжаться от солнечных панелей, что продлевает время работы на несколько дней.

В прошлом году 50 Tesla Powerwall смогли обеспечить доступ к электроэнергии деоккупированные поселки Киевщины, прифронтовые города Донбасса и Николаевщины. Благодаря этому смогли работать детские сады, больницы, а также была обеспечена мобильная связь.

"Укрепляем критическую инфраструктуру - обеспечиваем светом тех, кому это наиболее необходимо", - отметили в Минцифры.

Также в ведомстве добавили, что новые системы Tesla Powerwall Украина получила бесплатно. Инициативу Минцифры поддержали правительство Польши, Tesla, Direct Relief и Благотворительный фонд имени Евгения Пивоварова.