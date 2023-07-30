Об этом говорится в эксклюзиве CNN.

Журналисты сообщили, что стали одними из первых, кто получил доступ к закрытой базе ВМС Украины, где проходит тестирование морских ударных дронов. Эти беспилотники оказались жизненно важным инструментом в противостоянии россиянам.

Анонимные источники не назвали изданию свои имена и даже звания в Вооруженных Силах Украины. Военный, назвавшийся "Акулой", представил журналистам специализированный многоэкранный контроллер дрона, укомплектованный рычагами, джойстиками, монитором и кнопками со специальными накладками, необходимыми, чтобы избежать случайного нажатия.

Разработчик беспилотника, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что работа над морскими дронами началась только после начала войны.

"Это было очень важно, потому что у нас не было необходимых сил, чтобы противостоять морскому государству – России. И нам нужно было развивать что-то свое, потому что у нас не было необходимых возможностей", - сказал он.

Последние версии беспилотника, которые видели журналисты CNN, весят до 1000 килограммов, несут в себе до 300 килограммов взрывчатки и могут преодолевать до 800 км с максимальной скоростью 80 км/ч.

Украинские источники в обороне подтвердили CNN, что морские беспилотники участвовали, по крайней мере, в двух недавних атаках: на Керченский мост в июле и на порт Севастополя в октябре прошлого года.

"Эти дроны полностью украинского производства. Здесь они разрабатываются, собираются и испытываются. Это собственное производство корпусов, электроники и программного обеспечения. Более 50% производства техники здесь, в Украине", - добавил разработчик.

По его словам, россиянам еще предстоит приспособиться к новейшим возможностям Украины.

"Им очень тяжело попасть в такой маленький беспилотник, его очень сложно найти. Скорость этих беспилотников в настоящее время превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе", – говорит он.

Также отмечается, что в октябре прошлого года морские беспилотники были ответственны за атаку на флагман флота РФ "Адмирал Макаров", стоявший в порту Севастополя.

"Эти беспилотники предназначены для уничтожения кораблей и флота… они достаточно успешно используются и вызывают ужас у россиян", – комментирует "Акула".

По его словам, дроны делают такие города, как Одесса, более безопасными.

"Я думаю, что пройдет пять, десять или даже больше лет, прежде чем они смогут эффективно противодействовать этому типу оборудования. Их техника 20-го века, наша – 21-го. Между нами 100 лет", - подчеркнул "Акула".