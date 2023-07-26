Способны атаковать цель в случае утраты связи: Украина использует возможности ИИ для усовершенствования дронов, - WP
В Украине ведется разработка дронов-камикадзе с использованием искусственного интеллекта, которые могут атаковать цель даже в случае потери связи с оператором
Об этом информирует The Washington Post .
"На открытом испытательном поле в сельской местности Украины беспилотник, оснащенный бомбой, потерял связь со своим оператором после попадания под атаку электронного оборудования для глушения, но вместо того, чтобы упасть на землю, беспилотник ускорился к своей цели и уничтожил ее ", – пишет ведомство.
FPV-дроны могут летать без связи с оператором благодаря программному обеспечению, основанному на искусственном интеллекте. Оно учитывает электронные помехи, стабилизирует дрон и направляет его на предварительно выбранную цель.
Сообщается, что беспилотные летательные аппараты могут атаковать даже движущиеся цели при потере связи. Программное обеспечение с искусственным интеллектом для БПЛА разработано компанией Twist Robotics.
Ведомство считает, что если это нововведение приживется и будет доступно по цене, то это станет серьезным обновлением для украинского арсенала FPV-дронов. По данным WP, все больше украинских компаний разрабатывают такую технологию, в то время как крупные военные государства обсуждают этичность использования машинного интеллекта в боевых действиях.
- 1 июня разработчики FPV-дронов соревновались в рамках Суперкубка от Армии дронов, чтобы показать возможности украинского производства Силам безопасности и обороны для дальнейшего контрактования.
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