Об этом информирует The Washington Post .

"На открытом испытательном поле в сельской местности Украины беспилотник, оснащенный бомбой, потерял связь со своим оператором после попадания под атаку электронного оборудования для глушения, но вместо того, чтобы упасть на землю, беспилотник ускорился к своей цели и уничтожил ее ", – пишет ведомство.

FPV-дроны могут летать без связи с оператором благодаря программному обеспечению, основанному на искусственном интеллекте. Оно учитывает электронные помехи, стабилизирует дрон и направляет его на предварительно выбранную цель.

Сообщается, что беспилотные летательные аппараты могут атаковать даже движущиеся цели при потере связи. Программное обеспечение с искусственным интеллектом для БПЛА разработано компанией Twist Robotics.

Ведомство считает, что если это нововведение приживется и будет доступно по цене, то это станет серьезным обновлением для украинского арсенала FPV-дронов. По данным WP, все больше украинских компаний разрабатывают такую технологию, в то время как крупные военные государства обсуждают этичность использования машинного интеллекта в боевых действиях.