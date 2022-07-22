Способность России шпионить в Европе сократилась вдвое, - глава MI6

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур.

По словам Мура, Россия "наполовину" утратила способность шпионить в Европе после высылки более 400 офицеров российской разведки из городов по всей Европе и ареста нескольких тайных шпионов, выдававших себя за гражданских.

"И мы считаем, что в Великобритании это, вероятно, вдвое снизило их способность заниматься шпионажем в пользу России в Европе", - сказал Мур.

Несколько так называемых нелегалов, или российских шпионов, действовавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под обычных гражданских, также были разоблачены и арестованы за последние месяцы, добавил он.

После того, как РФ начала свое полномасштабное вторжение в Украину, европейские страны начали массово высылать российских дипломатов.

5 апреля министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заявил, что из страны будут высланы 30 российских дипломатов . Позже такое же намерение выразили Швеция и Италия. Через неделю после этого Франция также объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата, поскольку их деятельность противоречит национальным интересам государства.

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