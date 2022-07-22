Способность России шпионить в Европе сократилась вдвое, - глава MI6
Способность России шпионить в Европе сократилась вдвое после высылки более 400 офицеров российской разведки из городов по всей Европе
Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур.
По словам Мура, Россия "наполовину" утратила способность шпионить в Европе после высылки более 400 офицеров российской разведки из городов по всей Европе и ареста нескольких тайных шпионов, выдававших себя за гражданских.
"И мы считаем, что в Великобритании это, вероятно, вдвое снизило их способность заниматься шпионажем в пользу России в Европе", - сказал Мур.
Несколько так называемых нелегалов, или российских шпионов, действовавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под обычных гражданских, также были разоблачены и арестованы за последние месяцы, добавил он.
После того, как РФ начала свое полномасштабное вторжение в Украину, европейские страны начали массово высылать российских дипломатов.
- 5 апреля министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заявил, что из страны будут высланы 30 российских дипломатов . Позже такое же намерение выразили Швеция и Италия. Через неделю после этого Франция также объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата, поскольку их деятельность противоречит национальным интересам государства.
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