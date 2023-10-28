Способна обезвреживать 95% всех мин: в Харьковской области разработали 16-тонную машину для разминирования
В Харьковской области будет работать машина для разминирования собственного производства. Ее прототип проходил испытания в боевых условиях 4 месяца и подорвал более 300 противопехотных мин.
Об этом сообщили в Харьковской ОВО.
"Это девятая машина для разминирования, которая будет работать в Харьковской области. Но первая - нашего харьковского производства", - отметил глава ОВА Олег Синегубов.
В машине применены механизмы, позволяющие легко восстановить и заменить любую ее деталь даже в случае наезда на противотанковую мину и повреждения.
Харьковская разработка работает дистанционно, на расстоянии 300 метров, чтобы не было угрозы поражения обломками для людей. Общий ее вес достигает 16 тонн, а скорость работы – 3-4 км/ч.
Кроме того, машина имеет 4 камеры, помогающие в управлении, а также обезвреживать 95% всех мин.
В ОВА добавили, что обучение операторов будет продолжаться несколько недель. После этого машину сразу направят на одно из самых "засоренных" направлений.
- 2 августа в Украине сертифицировали первую машину для разминирования украинского производства.
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