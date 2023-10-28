Способна обезвреживать 95% всех мин: в Харьковской области разработали 16-тонную машину для разминирования

Об этом сообщили в Харьковской ОВО.

"Это девятая машина для разминирования, которая будет работать в Харьковской области. Но первая - нашего харьковского производства", - отметил глава ОВА Олег Синегубов.

В машине применены механизмы, позволяющие легко восстановить и заменить любую ее деталь даже в случае наезда на противотанковую мину и повреждения.

Харьковская разработка работает дистанционно, на расстоянии 300 метров, чтобы не было угрозы поражения обломками для людей. Общий ее вес достигает 16 тонн, а скорость работы – 3-4 км/ч.

Кроме того, машина имеет 4 камеры, помогающие в управлении, а также обезвреживать 95% всех мин.

В ОВА добавили, что обучение операторов будет продолжаться несколько недель. После этого машину сразу направят на одно из самых "засоренных" направлений.