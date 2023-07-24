Об этом сообщает IRNA .

Разработчиком Shahid-149 Gaza является компания Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Информация о его разработке впервые появилась в мае 2021 года, однако кадры беспилотника на авиабазе Мученик Карими в центре города Кашан появились 23 июля 2023 года.

Shahed-149 Gaza является усовершенствованным высотным беспилотным боевым самолетом большой продолжительности полета, способным летать более 35 часов и преодолевать 7000 км за одну миссию. Дрон имеет новую систему шасси и сопротивления.

В носовой части аппарата расположена маленькая камера. Под крыльями есть пилоны для вооружений. Новый иранский дрон планируют использовать для разведки и нанесения ударов.

Иран предоставляет "шахеды" и другое оружие России для атак на Украину

Вражеское войско активно применяет иранские дроны для нанесения ударов по украинской территории. Ранее Запад неоднократно заявлял договоренности Москвы с Тегераном о поставках дронов, однако они долгое время всячески отвергали эти обвинения.

В феврале CNN писало, что Иран модифицировал дроны-камикадзе, которые он поставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры Украины. В мае же издание отмечало, что Иран снабжает России Каспийским морем все больше боеприпасов, а Запад не может этому помешать.

5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера. А WSJ писало: западные эксперты, изучавшие иранский дрон-камикадзе, сбитый в Украине, заявили о детали, изготовленной в Китае в начале 2023 года. Это может означать, что Пекин является поставщиком.

Впоследствии в Белом доме заявили, что Иран планирует построить в РФ завод беспилотников, производство может начаться в 2024 году.

А в Воздушных силах Украины говорили, что Иран может поставлять России беспилотники не только по воздуху, но и по морю. Там предполагали и получение Россией от Ирана не только дронов "Шахед", но и беспилотников Mohajer-6.

Уже 18 июля Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины и выступил в завершение войны путем политического урегулирования.