Спортсмены не видят границ в обзывании, - Усик обвинил Фьюри в грязных играх

Об этом сообщает "Трибуна".



Усик считает, что сейчас тренд в мире бокса – трешток.



Очень важно быть психологически готовым. Смотрите, каковтренд в мире. Трешток.Обзывают другдруга, этоостается где-то внутри. как по мне - это просто глупости, хайп. Он не может чем-то другим привлечь - техникой, хорошим поведением, движениями, боксом, борьбой, и он пытается таким образом привлечь к себе внимание и обзывает противника", - сказал украинский боксер.



По словам Усика, в такие грязные игры играет Тайсон Фьюри.



"Например, Фьюри. Он это все специально говорит для того, чтобы дезориентировать своего оппонента, чтобы он думал не о бое, не о своей подготовке, а думал о том, как он его обзывал. Мы иногда смотрим, и спортсмены не видят границ в обзывании. Это грязь. И чаще всего, возможно, не сразу, но жизнь такая штука, что рано или поздно вы будете отвечать за длинный язык", – высказался Александр Усик.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года был запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).