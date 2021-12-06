Спортсмены не видят границ в обзывании, - Усик обвинил Фьюри в грязных играх
Украинский боксер Александр Усик обвинил британца Тайсона Фьюри в грязных играх
Об этом сообщает "Трибуна".
Усик считает, что сейчас тренд в мире бокса – трешток.
Очень важно быть психологически готовым. Смотрите, каковтренд в мире. Трешток.Обзывают другдруга, этоостается где-то внутри. как по мне - это просто глупости, хайп. Он не может чем-то другим привлечь - техникой, хорошим поведением, движениями, боксом, борьбой, и он пытается таким образом привлечь к себе внимание и обзывает противника", - сказал украинский боксер.
По словам Усика, в такие грязные игры играет Тайсон Фьюри.
"Например, Фьюри. Он это все специально говорит для того, чтобы дезориентировать своего оппонента, чтобы он думал не о бое, не о своей подготовке, а думал о том, как он его обзывал. Мы иногда смотрим, и спортсмены не видят границ в обзывании. Это грязь. И чаще всего, возможно, не сразу, но жизнь такая штука, что рано или поздно вы будете отвечать за длинный язык", – высказался Александр Усик.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года был запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 4 декабря стало известно, что Энтони Джошуа потребует за отказ от поединка с Александром Усиком не менее 40 млн фунтов.
- 5 декабря промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой британца против Усика за звание абсолютного чемпиона мира может произойти в марте 2022 года.
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