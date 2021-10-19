"Спортинг" неожиданно забил 4 гола "Бешикташу" и одержал первую победу в этой ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Спортинг" неожиданно забил на выезде 4 мяча. Себастьян Коутс сделал дубль, пенальти реализовал Пабло Сарабия, а точку поставил Паулинью.



Единственный гол "Бешикташа" забил Кайл Ларин. На 24-й минуте он сравнял счет в матче, но впоследствии его команда пропустила еще трижды.



Для "Спортинга" это первые три очка в этой ЛЧ. "Бешикташ" проиграл третий матч подряд и имеет 0 баллов.



Лига чемпионов



3-й тур



19 октября



"Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия) 1:4



Голы: Ларин, 24 - Коутс, 15, 27, Сарабия, 44 (пен.), Паулинью, 89



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал"

19 октября В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов английский"Манчестер Сити" разгромно победил бельгийский "Брюгге".