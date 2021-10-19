"Спортинг" неожиданно забил 4 гола "Бешикташу" и одержал первую победу в этой ЛЧ
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов стамбульский "Бешикташ" проиграл лиссабонскому "Спортингу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Спортинг" неожиданно забил на выезде 4 мяча. Себастьян Коутс сделал дубль, пенальти реализовал Пабло Сарабия, а точку поставил Паулинью.
Единственный гол "Бешикташа" забил Кайл Ларин. На 24-й минуте он сравнял счет в матче, но впоследствии его команда пропустила еще трижды.
Для "Спортинга" это первые три очка в этой ЛЧ. "Бешикташ" проиграл третий матч подряд и имеет 0 баллов.
Лига чемпионов
3-й тур
19 октября
"Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия) 1:4
Голы: Ларин, 24 - Коутс, 15, 27, Сарабия, 44 (пен.), Паулинью, 89
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал"
- 19 октября В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов английский"Манчестер Сити" разгромно победил бельгийский "Брюгге".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.37Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное