Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт "Спортинг" неожиданно забил 4 гола "Бешикташу" и одержал первую победу в этой ЛЧ

"Спортинг" неожиданно забил 4 гола "Бешикташу" и одержал первую победу в этой ЛЧ

19 октября, 2021 вторник
21:58
Спорт

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов стамбульский "Бешикташ" проиграл лиссабонскому "Спортингу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Спортинг" неожиданно забил на выезде 4 мяча. Себастьян Коутс сделал дубль, пенальти реализовал Пабло Сарабия, а точку поставил Паулинью.

Единственный гол "Бешикташа" забил Кайл Ларин. На 24-й минуте он сравнял счет в матче, но впоследствии его команда пропустила еще трижды.

Для "Спортинга" это первые три очка в этой ЛЧ. "Бешикташ" проиграл третий матч подряд и имеет 0 баллов.

Лига чемпионов

3-й тур

19 октября

"Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия) 1:4

Голы: Ларин, 24 - Коутс, 15, 27, Сарабия, 44 (пен.), Паулинью, 89

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бешикташ
Читайте также:
18 октября, 2021 понедельник
СБУ допросила боевика "ЛНР", который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования территории
17 октября, 2021 воскресенье
Спецоперации по ликвидации главарей российских террористов, которые осуществлялись по приказу Порошенко, при Зеленском полностью прекратились, - Бутусов
Україна - Фінляндія, матч відбору ЧС-2022
10 октября, 2021 воскресенье
Малиновский назвал условие своего возвращения в сборную Украины
Киев
+10
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.21
    Покупка 26.21
    Продажа 26.44
  • EUR
    Покупка 30.37
    Продажа 30.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
19 октября
23:51
Обновлено
"Шахтер" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
22:57
В НАТО обеспокоены российской политикой безопасности по отношению к Украине, Грузии и Молдове, - спецпредставитель генсека
22:33
Матти Маасикас
"Позитивный шаг": представитель ЕС в Украине Маасикас приветствовал принятие закона о статусе НАБУ
22:17
Михаил Романчук
Призер Олимпиады-2020 Романчук отказался ехать на чемпионат Европы в Россию
22:04
У Дерипаски прокомментировали обыски ФБР в Вашингтоне
21:41
Едуард Соболь
"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге" Соболя в Лиге чемпионов
21:27
Испытательный срок и лишение звания: суд вынес приговор работнику СБУ, напавшему на пограничников
21:16
МВФ
Для одобрения транша МВФ советом директоров Украина должна выполнить дополнительные условия, - советник Зеленского
21:11
Отключили от газа все село: СБУ возбудила дело по "Харьковгазу"
20:56
Инфографика
ФК "Шахтер"
"Шахтер" - "Реал": составы команд на матч Лиги чемпионов
20:41
Виктор Медведчук
Минимизация налогов: ГБР проверяет причастность Медведчука к ввозу топлива из РФ в Украину по заниженным ценам
20:23
Украина и Канада совместно построят космодром под украинские ракетоносители "Циклон 4М", - Уруский
20:20
Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова умер от отравления алкоголем, - Нацполиция
20:17
Андрей Лунин
Тренер "Реала" Анчелотти спрогнозировал будущее украинца Лунина
19:46
Олег Дерипаска
В Вашингтоне ФБР обыскивает дом российского олигарха Дерипаски, - NBC News
19:43
В "Киевтеплоэнерго" прошли обыски, руководителю и подрядчику сообщили о подозрении
19:28
"Селтик" - "Ференцварош"
"Селтик" обыграл "Ференцварош" Зубкова в Лиге Европы
19:18
Карантин
В Житомире усилят карантин с 23 октября: какие ограничения введут
19:00
Александр Тупицкий
КСУ рассмотрит дело об увольнении судей Тупицкого и Касминина
18:59
Он лучший боксер легкого веса, - Лопес неожиданно похвалил Ломаченко
18:48
Похищение людей, военные, экологические и другие преступления: в Украине создали Виртуальный музей российской агрессии
18:48
Соломия Чубай
Всеукраинский проект "POETY. Диалог поколений" завершился концертом Соломии Чубай
18:48
ООС
Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из запрещенного оружия
18:45
Сербин
Как незрячий певец завоевал золото на Паралимпиаде в Токио. История чемпиона
18:40
Инфографика
"Шахтер" - "Динамо"
"Шахтер" - "Реал": букмекеры предсказали победителя матча Лиги чемпионов
18:18
Тренер ПСЖ признался, как Месси чувствует себя в Париже
18:14
Ллойд Остин
Глава Пентагона Остин встретился с Зеленским
17:45
Руслан Стефанчук
По требованию Зеленского: Стефанчук распорядился созвать внеочередное заседание Рады, в повестке дня 14 вопросов
17:17
"Крым - это Украина": Великобритания осудила решение РФ провести перепись населения на оккупированном полуострове
17:01
Тарифы на отопление для юридических лиц в Киеве выросли на 80%, - решение КГГА
16:47
Ярослав Железняк
Подписывать закон "об олигархах" должен Разумков, а не Стефанчук, - Железняк
16:15
Юрий Витренко
Нафтогаз рассматривает возможность импорта газа из Румынии, - Витренко
16:11
Наталья Диденко
Украинцам следует ждать штормового ветра и потепления, - синоптик Наталья Диденко
15:46
НАБУ
Рада изменила порядок назначения директора НАБУ
15:25
Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"
15:24
"Шахтер" победил "Реал" в юношеской Лиге УЕФА
15:17
Ллойд Остин
РФ начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию вооруженного конфликта, - глава Минобороны США
15:00
Роман Абрамовский
Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра экологии, - Арахамия
14:53
Галина Третьякова
Комитет Рады не получал обращения об отстранении Третьяковой от пяти заседаний парламента
14:45
Даниил Болдырев
Дончанин, который принес Украине золото ЧМ в Москве, назвал Путина "козлом и агрессором"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV