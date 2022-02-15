"Спортинг" - "Манчестер Сити": Зинченко не попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав английского топ-клуба на матч против "Спортинга". Футболист начнет встречу со скамьи запасных. Начало поединка в 22:00.



Украинские зрители смогут посмотреть все матчи Лиги чемпионов на медиасервисе Megogo.



Лига чемпионов



1/8 финала



15 февраля



"Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия)



"Спортинг" : Адан – Инасио, Коатес, Эсгаю – Порро, Палинья, Нуньес, Рейс – Сарабия, Паулинью, Педру Гонсалвеш



"Манчестер Сити": Эдерсон – Стоунз, Диаш (к), Ляпорт, Канселу – де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Марез, Фоден, Стерлинг



Начало в 22:00



Трансляция – Megogo