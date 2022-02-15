"Спортинг" - "Манчестер Сити": Зинченко не попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 15 февраля, будут сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав английского топ-клуба на матч против "Спортинга". Футболист начнет встречу со скамьи запасных. Начало поединка в 22:00.
Украинские зрители смогут посмотреть все матчи Лиги чемпионов на медиасервисе Megogo.
Лига чемпионов
1/8 финала
15 февраля
"Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Спортинг" : Адан – Инасио, Коатес, Эсгаю – Порро, Палинья, Нуньес, Рейс – Сарабия, Паулинью, Педру Гонсалвеш
"Манчестер Сити": Эдерсон – Стоунз, Диаш (к), Ляпорт, Канселу – де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Марез, Фоден, Стерлинг
Начало в 22:00
Трансляция – Megogo
- 19 января Александру Зинченко предложили перейти из "Манчестер Сити" в "Бетис".
- После этого стало известно, что Зинченко не перейдет в испанский "Бетис".
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