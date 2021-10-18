Спорт вне политики, у меня нет негатива к России, там мои друзья, - воспитанник "Динамо" сделал неоднозначное заявление

Об этом Мищенко сказал в интервью Fanday .



Олег Мищенко назвал войну с Россией "политической ситуацией". Футболист уверен, что спорт вне политики.



"У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна - мне не интересно говорить о ней, если честно. У каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные. Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу. Я считаю, что спорт вне политики на 100% ", - заявил Мищенко.



Олег Мищенко является воспитанником киевского "Динамо". Также играл за донецкий "Металлург", полтавскую "Ворсклу", "Мариуполь" и российский "Амкар".



В российский клуб Мищенко перешел уже во время войны с Россией, в 2016 году. Форвард признался, что не жалеет об этом, ведь зарабатывал $ 30 тыс. в месяц.

17 октября стало известно, что беглый экс-нардеп Александр Онищенко сменил гражданство и выступает за Россию на международных соревнованиях по конному спорту.