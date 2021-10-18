Спорт вне политики, у меня нет негатива к России, там мои друзья, - воспитанник "Динамо" сделал неоднозначное заявление
Воспитанник киевского "Динамо" Олег Мищенко заявил, что имеет нейтральное отношение к России, ведь спорт вне политики
Об этом Мищенко сказал в интервью Fanday .
Олег Мищенко назвал войну с Россией "политической ситуацией". Футболист уверен, что спорт вне политики.
"У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна - мне не интересно говорить о ней, если честно. У каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные. Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу. Я считаю, что спорт вне политики на 100% ", - заявил Мищенко.
Олег Мищенко является воспитанником киевского "Динамо". Также играл за донецкий "Металлург", полтавскую "Ворсклу", "Мариуполь" и российский "Амкар".
В российский клуб Мищенко перешел уже во время войны с Россией, в 2016 году. Форвард признался, что не жалеет об этом, ведь зарабатывал $ 30 тыс. в месяц.
- 17 октября стало известно, что беглый экс-нардеп Александр Онищенко сменил гражданство и выступает за Россию на международных соревнованиях по конному спорту.
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