Спорт вне политики, - министр Гутцайт сделал неожиданное заявление

Об этом сообщает " Общественное ".



По словам Гутцайта, он имеет четкое понимание - спорт вне политики.



"Всегда олимпийский спорт не вмешивается в политику. Мое четкое понимание - спорт вне политики. Так, мы поднимаем наш флаг, даем месседж, что Украина - спортивная страна, мы развиваем спорт. Конечно, если мы воюем с РФ и погибают ребята, которые защищают нас на Востоке страны, надо понимать серьезную ответственность, когда ты на соревнованиях стоишь рядом с российскими спортсменами. Мы над этим работаем ", - сказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

49-летний Гутцайт возглавляет Министертва молодежи и спорта с 4 марта 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb