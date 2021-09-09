Спорт вне политики, - министр Гутцайт сделал неожиданное заявление
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поддерживает высказывания "спорт вне политики"
Об этом сообщает " Общественное ".
По словам Гутцайта, он имеет четкое понимание - спорт вне политики.
"Всегда олимпийский спорт не вмешивается в политику. Мое четкое понимание - спорт вне политики. Так, мы поднимаем наш флаг, даем месседж, что Украина - спортивная страна, мы развиваем спорт. Конечно, если мы воюем с РФ и погибают ребята, которые защищают нас на Востоке страны, надо понимать серьезную ответственность, когда ты на соревнованиях стоишь рядом с российскими спортсменами. Мы над этим работаем ", - сказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
49-летний Гутцайт возглавляет Министертва молодежи и спорта с 4 марта 2020 года.
- В сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский поставил задачу министру спорта Вадиму Гутцайту провести в Украине Олимпиаду.
- 9 сентября, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что активно борется с коррупцией.
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