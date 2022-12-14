"Спорт объединяет нас": Макрон опубликовал видео с полуфинала ЧМ-2022 Франция – Марокко
Президент Франции Эмманюэль Макрон активно поддерживает своих земляков в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Марокко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Специально к матчу Франция – Марокко Эмманюэль Макрон приехал в Катар, чтобы посмотреть матч своих земляков со стадиона в Эль-Хауре. Видео с трибун Макрон опубликовал в инстаграме.
"Все переживаем за победу Франции! Не забывая, что спорт объединяет нас в уважении и дружбе между двумя нашими народами", - написал президент Франции.
Матч начался в 21.00. После первого тайма Франция побеждает Марокко со счётом 1:0.
- 7 декабря сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российские и белорусские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 42.18
- Актуальное
- Важное