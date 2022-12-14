"Спорт объединяет нас": Макрон опубликовал видео с полуфинала ЧМ-2022 Франция – Марокко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Специально к матчу Франция – Марокко Эмманюэль Макрон приехал в Катар, чтобы посмотреть матч своих земляков со стадиона в Эль-Хауре. Видео с трибун Макрон опубликовал в инстаграме.

"Все переживаем за победу Франции! Не забывая, что спорт объединяет нас в уважении и дружбе между двумя нашими народами", - написал президент Франции.

Матч начался в 21.00. После первого тайма Франция побеждает Марокко со счётом 1:0.

7 декабря сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российские и белорусские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.

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