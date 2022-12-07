"Спорт не должен был политизирован": в МОК заявили, что Макрон хочет, чтобы россияне и белорусы соревновались на Олимпиаде
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российские и белорусские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже
Об этом сообщает президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
"Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул по поводу Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и находящихся в состоянии войны, должны участвовать в них. Генеральная ассамблея ООН, куда входят и Украина, и Россия, и Беларусь признали, что все соревнования должны быть организованы в духе мира. Резолюция также поддержала политическую нейтральность олимпийского движения, а также миссию МОК и олимпийского движения", - заявил Бах.
Россиянам и белорусам запретили участвовать в Паралимпиаде-2022 в Пекине. Она началась 4 марта после начала полномасштабной войны в Украине.
- 5 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления РФ на территории Украины, в частности, за ракетный террор против критической инфраструктуры.
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