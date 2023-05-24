Спорт из Прованса: в Киеве с участием посла Франции открыли площадки для игры в петанк
24 мая в Киеве состоялось открытие площадок для игры в петанк
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.
Площадки для игры в петанк открыли в парке "Орленок" (Соломенский район), в Куреневском парке (Подольский район) и в парке "Нивки" (Шевченковский район).
Доступ к площадкам для игры в петанк бесплатный. Каждый желающий сыграть может обратиться к ответственному человеку, контакты которого указаны на стенде у площадки и получить необходимое снаряжение для игры под залог.
Участие в открытии одной из площадок принял чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен и заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Петанк – это популярная в Европе игра с простыми правилами: стоя внутри круга, бросить металлические шары как можно ближе к маленькому деревянному шару (кошонет или поросенок), набрав больше очков, чем команда соперников. В своей современной форме игра возникла в 1907 году в Провансе, на юге Франции.
Фото: КГГА
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