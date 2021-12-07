Спорт и политика пересекаются, - олимпийская чемпионка Харлан объяснила, почему наши спортсмены не должны фотографироваться с россиянами

Об этом сообщает YouTube-канал DOROTYE.



По словам Харлан, спорт и политика пересекаются, поэтому украинским спортсменам лучше не фотографироваться с российскими:



"У меня нет фотографий с ними. Но я бы, наверное, воздержалась от этого. Как бы кто ни говорил, что спорт вне политики. Это всегда субъективная штука. К сожалению, они пересекаются, поэтому я бы воздержалась от фотографий. Я уважительно отношусь ко всем своим соперницам из других стран и из России. Я очень уважаю их, а они уважают меня. В такой ситуации, которая у нас в стране, лучше этого не делать", - сказала фехтовальщица.

За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Она самая титулованная украинская спортсменка.

9 сентября вокруг Ярославы Магучих возник новый скандал, после того как она снова сфотографировалась с Марией Ласицкене после финала "Бриллиантовой лиги".

10 сентября Магучих заявила, что снова снялась с россиянкой Ласицкене по просьбе Камилы Лицвинко из Польши.

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