Спорт и политика пересекаются, - олимпийская чемпионка Харлан объяснила, почему наши спортсмены не должны фотографироваться с россиянами
Знаменитая фехтовальщица Ольга Харлан убеждена, что украинским спортсменам лучше не фотографироваться с россиянами
Об этом сообщает YouTube-канал DOROTYE.
По словам Харлан, спорт и политика пересекаются, поэтому украинским спортсменам лучше не фотографироваться с российскими:
"У меня нет фотографий с ними. Но я бы, наверное, воздержалась от этого. Как бы кто ни говорил, что спорт вне политики. Это всегда субъективная штука. К сожалению, они пересекаются, поэтому я бы воздержалась от фотографий. Я уважительно отношусь ко всем своим соперницам из других стран и из России. Я очень уважаю их, а они уважают меня. В такой ситуации, которая у нас в стране, лучше этого не делать", - сказала фехтовальщица.
За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Она самая титулованная украинская спортсменка.
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