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Сиярто: Олимпиада с полным количеством участников может способствовать миру в Украине

26 июля, 2023 среда
05:36
Мир

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник решил поделиться собственными соображениями о "миротворческой силе" спорта и о том, как это связано с полномасштабной войной России против Украины

Об этом Сийярто сообщил в Facebook после встречи с вице-президентом Международного олимпийского комитета Сэр Мианом.

Как рассказал венгерский министр, на встрече он говорил "о том, как было бы хорошо, если бы спорт мог стать инструментом мира и о том, что спорт и геополитику можно четко разделить".

"Полностью инклюзивная Олимпиада могла бы стать большой помощью в мирном разрешении военных конфликтов, в частности войны в Украине", – считает Сийярто, добавив, что из-за отстранения от Олимпиады проигрывают спортсмены, "упорно тренирующие всю свою жизнь и не имеющие ничего общего с политическими решениями". ".

"Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, у Олимпиады есть настоящая миротворческая миссия", – пишет глава МИД Венгрии.

Он напомнил, что Будапешт ранее разрешил у себя сыграть отборочный матч чемпионата мира украинской женской гандбольной и белорусской футбольной команде.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024, от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК, выступающий за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ. В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой. Впоследствии в Латвии сообщили , что страна не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 вместе с россиянами и белорусами, если на момент игр в Украине будет продолжаться война.

В феврале Олимпийский совет Азии принял решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Азиатских играх без предварительных консультаций с 45 странами, которые на них выступят. В совете объяснили, что 500 спортсменов из Беларуси и РФ не будут участвовать в розыгрыше медалей и не будут получать награды. Также OCA пообещала обеспечить, чтобы азиатские спортсмены не попали в невыгодное положение в борьбе за лицензии на Олимпиад-2024.

20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны. Уже 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр. Президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии. В апреле президент ПАСЕ Тини Кокс назвал недопустимым участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 из-за войны РФ против Украины.

22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.

13 июля стало известно, что РФ и Белоруссия не получат 26 июля приглашение от МОК на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Спорт
Венгрия
санкции против России
Война с Россией
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