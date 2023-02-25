"Спор славы и тщеславия следует завершать", - философ Быстрицкий об угрозе разъединения нации
Доктор философских наук, бывший исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Евгений Быстрицкий после пресс-конференции президента Владимира Зеленского призвал украинских чиновников не разрушать внутреннее единство
Об этом он сообщил в Facebook 25 февраля.
Он, в частности, предостерег, что мелкие разборки в воюющей стране могут привести к разрушению международной проукраинской коалиции.
"Набирая ощущение собственного величия, можно удачно, толково, дипломатически остроумно, а также и трагически отвечать на вопросы стойкости и побед возглавляемой нации. Также честно и разборчиво благодаря западных партнеров. И именно здесь можно упасть в низменность мелочности персональной мести политическому противнику, когда спрашивают о собственной государственной недальновидности", – написал Быстрицкий.
"Этот спор славы и тщеславия, величия всемирной славы и мелочности коммунальной разборки, нужно завершать. Ведь слава единения международных партнеров для нашей победы разрушится отсутствием партнерства внутри воюющей нации. Все знают, как это сделать", - убежден он.
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