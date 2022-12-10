Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Я был и являюсь последовательным критиком Минских соглашений и считал их ошибкой украинской власти. Эти соглашения никакой передышки нам не дали, а фактически нас загоняли в неудобную ситуацию и навязывали все больше и больше обязательств. Соответственно, в какой-то момент мы не могли политически эти обязательства реализовывать, потому что это превратилось бы во внутренний политический конфликт в Украине, потому что ни Порошенко, ни Зеленскому не простили бы фактически капитуляции, целью которой и были Минские бумаги. А что касается роли Германии, то, возможно, строительство "Северного потока - 2", получение газа и энергетических ресурсов из России по демпинговым ценам для немецкой промышленности, также для тех финансово-промышленных групп, которые поддерживали ХДС (Христианско-демократический союз, политическая партия в Германии, – ред.) и лично госпожу Меркель, так это, конечно, большое достижение. А вот Украина за это время получила путинскую вооруженную армию вторжения, которая смогла модернизироваться с 2015 года за счет денег, поступающих с продажи энергоресурсов в основном в Германию. Поэтому спонсором вторжения косвенно можно считать фрау Меркель", - подчеркнул политолог.



Виталий Кулик напомнил, что о ПДЧ (план действий по членству, – ред.) НАТО для Украины заговорили еще в далеком 2003 году.



"Однако сопротивление евроатлантической интеграции Украины было в первую очередь со стороны Германии, а уже потом от пророссийских политических групп в других странах ЕС. Германия в определенный момент была больше против вхождения Украины в ЕС и НАТО, чем Венгрия. Это сейчас Венгрия является главным стопом для Украины, а в то время это были Германия и Франция. В большей степени Германия не давала нам зеленый свет, хотя на 2014 год Украина была полностью готова ко вступлению", - отметил Кулик.

Ранее Ангела Меркель отметила, что в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО, чтобы не провоцировать Владимира Путина .

7 декабря экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила , что Украина не была в 2008 году готова к вступлению в НАТО, а Минские соглашения в 2014 году дали ей время, чтобы стать сильнее

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