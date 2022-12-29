Спонсором мемориального центра "Бабий Яр" стал фонд семьи миллиардера Блаватника
Новым спонсором мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве стал фонд семьи миллиардера Леонарда Блаватника, родившегося в Одессе
Об этом сообщает издание "Заборона".
В частности, фонд Блаватника предоставил финансирование для проекта по оцифровке архивных документов, связанных с Холокостом в Украине.
"[Нам важно] победить культурно и эти российские нарративы [относительно памяти о Холокосте] закрыть. Для этого важна работа с коллективной памятью. Сейчас в Украине десятки миллионов неоцифрованных документов, которые есть в архивах. Сейчас мы фандрайзим деньги, у нас есть проект, нам уже дали деньги. Это фонд Блаватника. Очень важная для нас история, Блаватник — один из немногих, кто имеет деньги на социальный проект, это очень важно", — рассказал изданию директор мемориального центра «Бабий Яр» Максим Рабинович.
Леонард Блаватник – американский и британский предприниматель и меценат, обладатель рыцарского титула. Он родился в Одессе, а в 1978 году вместе с семьей эмигрировал из СССР в США. Блаватнику принадлежит компания Access Industries (недвижимость, химическая промышленность, медиа) и звукозаписывающая корпорация Warner Music Group. Также он является акционером "Русала". В 2015 году Блаватник был признан самым богатым человеком Великобритании.
Фонд семьи Блаватника осудил российское вторжение в Украину и заявлял, что жертвует миллионы долларов благотворительным организациям, помогающим украинским беженцам.
Напомним, что создание мемориального центра "Бабий Яр" на месте массовых убийств в Киеве в годы Второй мировой войны инициировал в 2016 году бывший президент Украины Петр Порошенко. Проект финансировался украинскими и российскими бизнесменами, в частности, акционерами "Альфа-Груп" Михаилом Фридманом и Германом Ханом. После начала полномасштабного вторжения России в Украину на Фридмана и Хана были наложены западные санкции, и они вышли из инвесторов центра.
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