Спонсор терроризма и "Новый Иерусалим": как Россия использует войну в Израиле в ущерб Украине

Детальнее о дезинформации России расскажет Эспрессо.

О чем в статье:

Какие фейки Россия создает, чтобы дискредитировать Украину;

Какие другие методы применяет РФ и при чем здесь антисемитизм;

Кто действительно поддерживает террористов из ХАМАС.

Россия придумала 2 ключевых фейка об Украине

В тот же день, когда ХАМАС напал на Израиль, СМИ пестрили сообщениями о подготовке исламских террористов Украиной, ее помощи ХАМАС. Первоисточниками таких информационных вбросов были российские телеграммы-каналы. Никаких подтверждений своим словам они не давали, однако применяли принцип "Есть такая информация…".

Уже через несколько дней российские пропагандисты начали раскручивать другой нарратив – вроде бы оружие, предоставленное Украине, через черный рынок, попадает в руки боевиков из Сектора Газы.

9 октября министр иностранных дел РФ обвинил Украину в поставках оружия ХАМАСу, а пропагандисты типа Соловьева распространяли фейковые новости якобы от всемирно известных СМИ, подтверждающих тезис об украинской помощи ХАМАСа. В большинстве своем, как сообщает Spravdi, такие сообщения распространялись в телеграмме и Х (твиттер) для западной аудитории.

BBC и Bellingcat оперативно отреагировали на фейковые новости от их имени и опровергли информацию.





Российские СМИ и пропагандисты всячески вбрасывали информацию (в том числе и фейковую), в том числе и для западных читателей, об усталости США и ЕС от Украины . После начала новой фазы войны в Израиле с боевиками ХАМАСа Россия надеялась, что помощь Украине значительно сократится, а внимание Запада перевернется на Ближний Восток. Пропагандисты и до этого не уставали подстрекать Запад тезисами о коррупции в Украине, приоритетность Израиля и т.д.

Однако метод дискредитации Украины и подстрекательство панических настроений по отмене помощи не сработали. В частности, украинцы очень обрадовались получению ракет ATACMS и уже увидели результат их работы по российским оккупантам. Кроме того, 20 октября Байден выступил с речью по поводу войны в Украине и Израиле. При этом он сравнил российского диктатора Владимира Путина с ХАМАСом. Через несколько часов Администрация Белого дома подала запрос в Конгресс об экстренном финансировании на сумму более 100 млрд долларов для поддержки Израиля и Украины. Большинство средств – 61 млрд долларов – выделяется для Украины.



Такой дезинформацией Россия пыталась "убить двух зайцев" — поссорить Украину с Израилем, задев на нас ярлык спонсора терроризма и поколебать доверие Запада к Украине как к ответственному распорядителю оставленного ими оружия.

Кроме того, по принципу "разделяй и властвуй" Россия хотела усилить на Западе дискурс "или Украина, или Израиль", углубление раскола американского общества и создание конкуренции между украинцами и израильтянами.

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Раскол Запада и "Новый Иерусалим"



Ключевое слово российской пропаганды – раскол. Разделение мира на 2 лагеря – прозападный и "империалистический" и восточный. Так, например, Израиль в этой парадигме выступает оккупационной властью и явным представителем империализма, ибо якобы притесняет палестинцев. Соответственно, если Украина выразила свою поддержку Израилю, она подыгрывает своим "западным хозяевам". А это уже настраивает мусульманский мир против Украины. Зачем это делать? Чтобы нивелировать все старания украинских дипотношений на Ближнем Востоке или в Африке.

Кроме того, тема Израиля и Палестины поляризует Европу, где живут многие беженцы из арабских стран, в том числе и пытается разделить украинское общество. А это дополнительно помогает России в войне против Украины.





Недавно одного из российских пропагандистов "прорвало" и он обвинил власти РФ в антисемитизме. Речь идет о Евгении Сатановском, который не пренебрегал оскорбительными словами в сторону представительницы МИД РФ Марии Захаровой, выразившей свою поддержку террористам из ХАМАС. По словам Сатановского, Захарова не считает, что следует скрывать свой антисемитизм, который в России на официальном уровне проявляется.





РФ активно пытается внедрить антисемитизм среди украинского общества и в целом на Западе. Да, новую жизнь получила пугалка о "Новом Иерусалиме". Базируется она сугубо на конспирологии и выносится в массы через так называемых украинских блогеров, откровенно транслирующих пророссийские нарративы. К примеру, Владимир Паньчак-Шеремета, о котором уже упоминали ранее на Эспрессо. Он считает, что война в Украине создана искусственно, чтобы очистить территорию под "Новый Иерусалим". То есть заговорщики-евреи поссорили украинцев и россиян, чтобы отобрать территорию, а именно Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. И все это происходит при поддержке украинской власти, конечно. Несколько иную версию этого "проекта" озвучил предатель Илья Кива. Он считает, что евреи интересуются западными областями Украины.

Какие бы варианты не озвучивали пророссийские муртады, цель у них одна – запугать и подстрекнуть к антисемитизму.

Как пишет Spravdi, провоцирование антисемитских настроений в Украине помогает создавать РФ картинку об "украинских нацистах". Кроме того, это хорошая попытка снять ответственность с России за войну в Украине, мол, виноваты внешние силы – евреи.

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Кто помогает террористам из ХАМАСа



Согласно данным в СМИ, Россия учит арабских инструкторов попадать по израильской технике из FPV-дронов. В ходе официальных встреч террористы ХАМАС договорились с Россией о передаче оружия, в частности речь идет о стрелковом пехотном вооружении.

Такую информацию подтвердили в ГУР: о планах ХАМАСа по атакам на Израиль Россия была информирована раньше времени, поэтому передавала террористической группировке вооружения и обучала арабских террористов на основе опыта войны против Украины. Кроме того, затрофеину россиянами западное оружие на войне в Украине они передавали террористам.

"На 100% достоверная информация. Весь мир видел визиты представителей ХАМАС в Москву. И эти официальные визиты они не скрывались. И обсуждались во время этих визитов не развитие балета и культуры, не защита климата и не какие-то проведение вечеров кремлевско-ХАМАСской дружбы. Разумеется. , что интересовало обе стороны.Взаимодействие было и оружие было передано – отдельные образцы стрелкового пехотного вооружения", – проинформировал представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

О поддержке ХАМАС российскими властями писали и в Washington Post. Там пишут, что, хотя нет четких доказательств того, что российское руководство знало о нападении ХАМАСа заранее, Кремль упорно работает над тем, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Россия усилила свою поддержку ХАМАС дипломатически и в пропагандистской войне. Она также пользуется возможностью усилить насилие в Украине, пока мир смотрит в другую сторону. 8 октября высокопоставленный представитель ХАМАС Али Барака высоко оценил помощь России в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today.