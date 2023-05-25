Спокойствие силы, сила спокойствия
Я вижу понемногу, как у нас рождается такая вещь, как спокойная сила. Сочетание силы и спокойствия
В большинстве своем сила в нашей истории была беспокойной. В ней была энергия силы, но страх ее потерять.
Также часто в нашей истории присутствовало другое: беспокойное бессилие. Этого тоже было немало. Есть ощущение, что оно сейчас уходит, а может и ушло
Возможно, сейчас мы живем в то время, когда беспокойное бессилие стало беспокойной силой, и когда беспокойная сила постепенно становится спокойной силой.
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Спокойствие силы — это чувство, что сила будет с тобой, что ты ее не потеряешь, несмотря на угрозы. И тогда ты идешь своим курсом, кто бы что ни говорил, кто бы что ни пытался сделать
Спокойствие силы — это чувство, что сила будет с тобой, что ты ее не потеряешь, несмотря на угрозы. И тогда ты идешь своим курсом, кто бы что ни говорил, кто бы что ни пытался сделать.
Может, это и есть Козак Мамай? Переосмысленный, переизобретенный. Спокойствие силы, сила спокойствия.
Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЭН
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