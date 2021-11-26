"Сплошная ложь": Ахметов о заявлении Зеленского про госпереворот и втягивании в него бизнесмена
Бизнесмен Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о своей причастности к возможному госперевороту
Об этом сообщил сайт Сегодня .
"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент", - заявил Ахметов.
Он добавил, что будет "защищать свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова".
"Сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – подытожил бизнесмен.
- Президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и в нем обсуждается участие Рината Ахметова.
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