"Сплошная ложь": Ахметов о заявлении Зеленского про госпереворот и втягивании в него бизнесмена

Об этом сообщил сайт Сегодня .



"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент", - заявил Ахметов.



Он добавил, что будет "защищать свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова".



"Сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – подытожил бизнесмен.

Президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и в нем обсуждается участие Рината Ахметова.