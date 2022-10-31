Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мы в ближайшее время снова встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на следующий год", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что договорился с Путиным о $1,5 млрд, которые Россия выделит на "общие интеграционные проекты" с Беларусью.

"Мы договорились с президентом Путиным о том, что где-то $1,5 млрд будут выделены на эти интеграционные проекты. Общие они. России выгодно и нам. Даже больше России, чем нам. Поэтому Россия и кредитует их", - рассказал Лукашенко.

15 октября Александр Лукашенко заявил, что роль его страны в войне с Украиной состоит в том, чтобы "не допустить удара по России из Литвы и Польши".

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