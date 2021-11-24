Спланировать работу Рады на случай нападения РФ: Железняк предлагает провести закрытое заседание парламента
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в ближайшее время в Украине могут объявить чрезвычайное положение
Об этом он заявил в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Я сегодня как глава фракции связался с главой парламента и предложил провести встречу, по меньшей мере на уровне глав фракций, относительно простых вопросов. Нужны ли нам дополнительные деньги? Второй вопрос, как будет работать парламент, если не дай бог, будет агрессия", - сказал он.
Он выразил неуверенность, что все представители "Слуги народа" из своих округов приедут в случае военной угрозы.
"Это нужно продумать: в каком помещении собираемся, какая степень секретности. Я считаю, что нужно провести закрытое заседание парламента. Уже появилось заявление первого заместителя
председателя парламента о возможном введении чрезвычайного положения. Мы хотим заранее об этом поговорить, а не в последний момент, как всегда власти пытаются решить этот вопрос", - заявил нардеп.
Он оценил как высокую вероятность введения ЧП 1 декабря во время выступления Владимира Зеленского в Раде.
"Нам, если мы видим угрозу, надо, чтобы пришли соответствующие люди, которые возглавляют Минобороны и границы защищают, возможно, разведка. Дали хотя бы главам фракций, информацию, что происходит", в каком виде это военное положение будет введено, по каким областям, какие права человека будут ограничены. Затем принимать решение", - подытожил Железняк.
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