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Спланированная провокация в политических целях – Сергей Алексеев и адвокаты заявили о фабрикации уголовного дела

30 июня, 2023 пятница
16:18
Новости

В Украину вернулись политические преследования, реализуемые через ГБР и СБУ – об этом с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Сергей Алексеев

Он отметил, что органы, которые должны сейчас заниматься российскими агентами, ночью врываются к оппозиционным депутатам.

Я перед вами на этой трибуне, чтобы ответить на все вопросы максимально откровенно. Речь идет о деле, которое компания "Алексеев, Боярчуков и партнеры" ведет более двух лет. Наркозависимого человека, гражданина Германии, ожидающего экстрадицию в Германию за торговлю наркотиками, ГБР и СБУ использовали в обмен на убежище в Украине от уголовного преследования в Германии", – отметил Алексеев.

"Хочу подчеркнуть, что средства были получены для моего бывшего партнера – адвоката, у которого как раз в этот день умер отец, к сожалению, и в рамках договора с юридической кампанией. Я могу заверить, что о взятке даже в обвинении речь не идет. В то же время мне пытаются инкриминировать мошенничество, которое не выдерживает никакой критики, поскольку это была оплата почти двухлетнего труда адвокатов", – объяснил Алексеев.

"Я честно смотрю вам в глаза и делаю все, чтобы оградить свою честь и достоинство. Считаю это политическими преследованиями", – подчеркнул депутат.

Бывший партнер Алексеева в адвокатской компании Сергей Боярчуков, только что похоронивший отца, объяснил журналистам: клиент-иностранец действительно обратился к ним за правовой помощью из-за угрозы экстрадиции. При этом он постоянно настаивал на том, чтобы вся коммуникация осуществлялась через Сергея Алексеева, которому он якобы очень доверяет. Боярчуков рассказывает: "у этого мужчины, якобы ставшего "жертвой мошенничества", есть официальные договоры с нашей компанией на предоставление юридических услуг. Этого человека я много раз видел, он был другом семьи Алексеева, я часто видел его дома у Сергея. Когда у него возникли определенные сложности, он обратился за юридической помощью в нашу компанию, которую он получает, эти договоры действуют. Приблизительно в это время был платеж по контракту. И что меня всегда удивляло, что он всегда хотел обсуждать вопрос исключительно с Алексеевым", – говорит Боярчуков.

"Только сейчас мы понимаем, что это была спланированная провокация. Именно поэтому он общался только с ним. Мы понимаем, что это был профессиональный провокатор", – подчеркивает партнер адвокатской компании.

Как отметил адвокат Алексеева Евгений Солодкий, процессуальные действия происходили с нарушениями, а сама эта ситуация по признакам подпадает под квалификацию ЕСПЧ "Полицейская провокация".

"Во-первых, не было постановления следователя судьи. Во-вторых, были представители не того Совета адвокатов. Не все лица, находившиеся при обыске, указаны в протоколе. Безосновательно обыск производился в ночное время. Не думаю, что для этого были реальные основания и учитывая, что в телеграмм-каналах с самого утра посыпались "разговоры", видеозаписи, фото, кто эти фото передал в средства массовой информации? Не сторона защиты точно, потому что мы уважаем Уголовно-процессуальный кодекс. Я считаю, что это полицейская провокация и все же заказное дело", – говорит адвокат.

"Ходатайство об избрании меры пресечения предварительно будет рассматриваться в Лычаковском районном суде города Львов. Потому что якобы находятся управление или отдел центрального аппарата ГБР. Наверное, они там до сих пор прячутся во Львовском котле. Я так предполагаю, что они там делают, я не совсем понимаю", – говорит Сладкий.

Нестыковки в заявлениях силовиков отметили в Центре противодействия коррупции. "Обращает на себя внимание момент с квалификацией действий нардепа. Материалов дела мы не видели, но описанное в релизе правоохранителей больше похоже на подстрекательство к даче взятки (ст.369) или на злоупотребление влиянием (ст.369-2), а не мошенничество (ст.190). Если это действительно так, то тогда это дело должно расследовать НАБУ, а не ДБР и СБУ. В будущем неправильная квалификация может привести к тому, что дело просто развалится в суде. Не следует также забывать, что руководителя ДБР Суханова связывают с Татаровым. А дело самого Татарова сливали как раз из-за СБУ", – прокомментировали в ЦПК.

Сергей Алексеев также сообщил, что из-за обысков и изъятия паспортов срывается его поездка в Лондон, где он, как член Временной специальной комиссии, должен представлять доказательства террористической деятельности группы Вагнера на территории Украины.

«Я – во Временной специальной комиссии по международному гуманитарному праву. К нам обратился британский парламент, вчера комиссия проголосовала ответ, и я должен был везти эти ответы, доказывающие, что группа Вагнер является международной террористической организацией из-за того, что они творят здесь, в Украине. Если британский парламент признает группу Вагнер международной террористической организацией, то это будет большая победа для Украины. Это будет иметь очень большие последствия для российской агрессии, которую они использовали на территории Украины международной террористической организацией. Это очень важно с политической точки зрения для Украины", – отметил Сергей Алексеев.

Ранее "Европейская Солидарность" сообщила о ночных обысках у народного депутата Сергея Алексеева. Как говорится в заявлении, "Евросолидарность" считает это продолжением направленных провокаций и давления на своих представителей.

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