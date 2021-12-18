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"Спланированная атака Банковой": нардепа Геращенко забанили на Facebook

18 декабря, 2021 суббота
13:48
Общество Ирина Геращенко

Социальная сеть Facebook заблокировала профиль народной депутата от "ЕС" Ирины Геращенко

Об этом сама нардеп написала в Telegram.

"Мне заблокировали Facebook. Впервые за 15 лет, со времен существования моей страницы в соцсетях. Случилось это после моей сокрушительной критики "слуг" и коррупционных обрядов вокруг телеканалов "Рада" и "Дом". Безусловно, это спланированная атака Банковой с ее сетью ботов и троллей, положительных блоггеров и заангажированных экспертов, реакция на мою проактивную оппозиционную позицию, в том числе в соцсетях", - написала она.

По ее мнению, блокировка происходит на фоне "очередной атаки на лидера оппозиции Петра Порошенко, которому Зеленский намерен вручить очередную повестку."

"Что ж, пишем жалобу в офис Facebook и продолжаем говорить правду, в Telegram и Instagram".

Она заявила, что телеканал "Рада" готовится к "новому распилу миллионов государственных средств".

"Телеканал меленькими буквами на своем сайте объявил об очередном творческом конкурсе с 15 декабря 2021 года по 21 декабря 2021-го. Обратите внимание, что на самом "обновленном" телеканале об этом ни слова за все эти дни не прозвучало! Предварительный отбор проектов состоится на четвертый рабочий день следующего рабочего по истечении срока представления проектов.То есть, уже 20 декабря, Банковая руками руководства ВР и Искусственного Аппарата распыляет очередные миллионы! Уже официально закрепит в эфире положительных блоггеров под разными фамилиями", - отметила Геращенко.

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