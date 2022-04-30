Списывает свои провалы на россиян и Путина: в Кремле набросились на Шольца за поддержку Украины

Об этом Медведев написал в telegram.

Таким образом он отреагировал на статью Шольца для Die Welt, в которой канцлер заявил, что российская агрессия против Украины направлена на уничтожение демократии и прав человека, а события в Буче назвал военными преступлениями РФ.

"Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всем виноват Путин и россияне. Не удастся. Немецкий бюргер сильнее американского обывателя, он думать не разучился. На этом в историю не уедешь, вину за свои провалы в родной стране не смоешь и лучше любимой немцами Ангелы не станешь",— написал Медведев.

28 апреля Олаф Шольц заявил, что Германия готова к остановке поставок газа из РФ и продлению санкций до полного освобождения территории Украины.

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