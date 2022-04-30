Списывает свои провалы на россиян и Путина: в Кремле набросились на Шольца за поддержку Украины
Заместитель главы совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц пытается списать свои неудачи на россиян и президента РФ Владимира Путина
Об этом Медведев написал в telegram.
Таким образом он отреагировал на статью Шольца для Die Welt, в которой канцлер заявил, что российская агрессия против Украины направлена на уничтожение демократии и прав человека, а события в Буче назвал военными преступлениями РФ.
"Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всем виноват Путин и россияне. Не удастся. Немецкий бюргер сильнее американского обывателя, он думать не разучился. На этом в историю не уедешь, вину за свои провалы в родной стране не смоешь и лучше любимой немцами Ангелы не станешь",— написал Медведев.
- 28 апреля Олаф Шольц заявил, что Германия готова к остановке поставок газа из РФ и продлению санкций до полного освобождения территории Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное