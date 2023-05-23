Список военной помощи от Германии

Об этом говорится на сайте правительства Германии.

В новый пакет вошли:



- радиолокационная система воздушного осмотра TRML-4D - 1;

- бронированные мостоукладчики Biber - 2;

- мобильные и защищенные средства разминирования – 3;

- беспилотники-разведчики Vector - 54;

- антидронные системы - 8;

- машины для пограничников - 6;

- частотный глушитель – 1;

- грузовики с системой сменного кузова с 20 платформами – 2;

- до десятка грузовиков и прицепов;

- грузовики, микроавтобусы, внедорожники - 8;

- пикапы - 34;

- грузовики Zetros — 8.