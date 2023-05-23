Список военной помощи от Германии
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и разведывательные беспилотники
Об этом говорится на сайте правительства Германии.
В новый пакет вошли:
- радиолокационная система воздушного осмотра TRML-4D - 1;
- бронированные мостоукладчики Biber - 2;
- мобильные и защищенные средства разминирования – 3;
- беспилотники-разведчики Vector - 54;
- антидронные системы - 8;
- машины для пограничников - 6;
- частотный глушитель – 1;
- грузовики с системой сменного кузова с 20 платформами – 2;
- до десятка грузовиков и прицепов;
- грузовики, микроавтобусы, внедорожники - 8;
- пикапы - 34;
- грузовики Zetros — 8.
- 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. В тот же день Шольц официально объявил о новом мощном пакете военной помощи для Украины общей стоимостью 2,7 млрд евро, включающем боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.
- Также Германия выделяет Украине €11 млрд долгосрочной поддержки.
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