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Список рецептурных лекарств не изменили: в Минздраве ответили на самые распространенные вопросы об е-рецепте.

31 мартa, 2023 пятница
15:24
Общество

Начиная с 1 апреля 2023 года рецептурное лекарство можно будет приобрести как по бумажному, так и по электронному рецепту. Отмечается, что список этих препаратов не изменили

Об этом Министерство здравоохранения проинформировало на фейсбуке.

Министерство здравоохранения Украины ответило на самые распространенные вопросы потребителей, возникающих в связи с этим нововведением, и опровергло мифы, которыми оно уже обросло.

В частности, в Минздраве опровергли миф о том, что отныне рецепт потребуется на все  лекарства. И подчеркнули, что список рецептурных лекарственных средств не изменился: появилось только нововведение — электронный рецепт.

Пресс-служба уточнила, что все те же лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту специалиста, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

"Если препарат в соответствии с инструкцией подлежит отпуску исключительно по рецепту врача, в таком случае действительно нужен рецепт. Однако, это не новая норма, Минздрав не изменяет правила отпуска лекарственных средств. При этом вы всегда можете получить рекомендацию от фармацевта по безрецептурным аналогам указанных лекарств, а еще лучше обратиться к врачу, который назначит вам эффективное лечение", - отметили в министерстве.

Так отмечается, что е-рецепт будут вводить постепенно и с возможностью использования бумажных бланков, по крайней мере до окончания военного положения.

Также в Минздраве дали разъяснения по рецептам на комбинированные оральные контрацептивы и контрацептивы экстренного применения: "В основном все гормоносодержащие лекарственные средства являются рецептурными во многих странах мира, поскольку могут иметь серьезное влияние на гормональное здоровье и самочувствие женщины. Именно поэтому их применение должно контролироваться медицинским специалистом. Эта норма не является новой и является распространенной мировой практикой. В случае длительного приема КОК врач может выписывать рецепт на лекарства дистанционно, это существенно упростит процесс назначения".

К рецептурным лекарственным средствам относятся антибиотики, противосудорожные, гормональные препараты, в том числе противозачаточные, препараты для лечения артериального давления, сердечных болезней, некоторые антигистаминные. Также, в зависимости от состава препарата, дозировки и лекарственной формы к таким могут относиться ряд обезболивающих или противопростудных препаратов.

Относится ли средство к рецептурным, можно посмотреть в инструкции к нему или онлайн - в Государственном реестре лекарственных средств.

О том, как получить е-рецепт, подробно рассказали на Правительственном портале.

Здоровье
Украина
Медицина
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