Список Пунктов несокрушимости появится на портале и в приложении Дия: правительство приняло постановление
Правительство на заседании 13 октября приняло постановление об отображении расположения Пунктов несокрушимости на портале и в мобильном приложении Дия
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Украинцы будут видеть, где расположен ближайший к ним пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв. Таким образом местные власти будут оперативно реагировать на жалобы и устранять все недостатки", — подчеркнул глава правительства.
По словам премьер-министра, уже развернута сеть из 13 тысяч Пунктов несокрушимости, где украинцы в случае необходимости будут иметь свет, тепло, интернет и связь.
Шмыгаль анонсировал появление карты Пунктов несокрушимости в Дии еще в сентябре и обещал, что услугу запустят к началу отопительного сезона.
Ранее список Пунктов несокрушимости был доступен только в приложении "Киев Цифровой". Пользователи могут найти там ближайшее укрытие, а также пожаловаться властям, если оно недоступно.
- 12 октября стало известно, что ГСЧС Украины создает единую базу укрытий. Ее также планируют интегрировать в Дию.
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