Список Пунктов несокрушимости появится на портале и в приложении Дия: правительство приняло постановление

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украинцы будут видеть, где расположен ближайший к ним пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв. Таким образом местные власти будут оперативно реагировать на жалобы и устранять все недостатки", — подчеркнул глава правительства.

По словам премьер-министра, уже развернута сеть из 13 тысяч Пунктов несокрушимости, где украинцы в случае необходимости будут иметь свет, тепло, интернет и связь.

Шмыгаль анонсировал появление карты Пунктов несокрушимости в Дии еще в сентябре и обещал, что услугу запустят к началу отопительного сезона.

Ранее список Пунктов несокрушимости был доступен только в приложении "Киев Цифровой". Пользователи могут найти там ближайшее укрытие, а также пожаловаться властям, если оно недоступно.