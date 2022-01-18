Список из 61 человека: из "Слуги народа" могут отозвать десятки местных депутатов, - Шуляк

Об этом сообщила глава партии Елена Шуляк, передает Интерфакс-Украина.



"Но сейчас по каждой конкретной возможности мы рассматриваем кандидатов, поэтому, конечно, эта цифра может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения", - сказала Шуляк.



Она сообщила, что на 27 января запланировано заседание Национального совета общин, членами которого являются главы всех областных организаций и городских организаций городов Киев и Кривой Рог. Именно на этом заседании будут обсуждаться вопросы исключения депутатов.



"Согласно законодательству, императивный мандат применяется в случае, если депутат не вошел во фракцию, был исключен из нее или когда он не голосует в соответствии с решениями фракции. Вместе с тем, мы обязательно мониторим ситуацию на предмет того, работает ли местный депутат вообще , потому что если он не посещает заседания без уважительной причины, то он не должен представлять интересы избирателей, поскольку просто не выполняет свои обязанности", - отметила глава партии.

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