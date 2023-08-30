Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Списки "кандидатов" анализирует СБУ: представитель Херсонского облсовета о псевдовыборах на временно оккупированных территориях

Списки "кандидатов" анализирует СБУ: представитель Херсонского облсовета о псевдовыборах на временно оккупированных территориях

30 августа, 2023 среда
15:57
Война с Россией

В Херсонском облсовете понимают, что некоторым жителям временно оккупированных территорий нельзя избежать участия в фарсовом "голосовании" из-за принуждения и угрозы жизни

Об этом в интервью Укринформу рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Участие в подготовке "выборов" – стопроцентная измена. Другое дело – участие непосредственно в самом шоу просто как "избиратель". Если есть такая возможность, то, конечно, надо избегать этих процессов, не создавать оккупантам картинку "демократии", которой, конечно, нет даже на территории России, не то что на оккупированных территориях, но я понимаю, что иногда участия в этом фарсе от россиян местный житель не может избежать. Это когда в селе во двор приходит "колобок" с урной, а у тебя в доме дети - это, конечно, ты возьмешь этот "бюллетень" и поставишь какую-то галочку - неважно за кого. Я это прекрасно понимаю", - подчеркнул Соболевский.

В таком случае, он посоветовал не создавать дополнительных рисков для себя и близких, а также не воспринимать это псевдоголосование серьезно, потому что оно не имеет никакой юридической силы: "У нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность. Что касается самих "выборов" – ни Украина в частности, ни вообще цивилизованный мир их не признает".

Соболевский также рассказал о том, что Служба безопасности Украины анализирует списки так называемых кандидатов на "выборах" и будет привлекать к ответственности тех, кто занимается коллаборационизмом.

  • 29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".
  • Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.
  • В среду, 30 августа, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Предварительно, в городе работала ПВО. Также известно, что захватчики подняли авиацию.
вибори
СБУ
російська армія
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
коллаборанти
Читайте также:
Російські військові
29 августа, 2023 вторник
Выплаты российским военным в несколько раз превышают среднюю зарплату населения РФ, - британская разведка
Гривня, 1000 гривень, гроші
29 августа, 2023 вторник
Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни
Поєдинок Усика з Дюбуа
29 августа, 2023 вторник
WBA оценила скандальный удар Дюбуа в поединке с Усиком
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.61
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
30 августа
17:04
Фьюри унизительно высказался об Усике и Джошуа
16:59
МИД Литвы пригласил на разговор представителя Ватикана из-за заявления Папы Франциска о величии России
16:57
Эксклюзив
Defense Express: Ударом дронами по Пскову было уничтожено годовое производство самолетов Ил-76 для ВС РФ
16:45
Шмыгаль обсудил с главой представительства ЕС запуск программы восстановления Украины и подготовку к зиме
16:44
Эксклюзив
Враг подрывается на своих же "сюрпризах": Гуменюк об оборонных линиях РФ на юге
16:36
Вывозил из Сумщины уникальные комплектующие: Украина национализировала активы подсанкционного российского сенатора госдумы Калашникова
16:27
Жара отступает, а дожди надвигаются: Наталья Диденко рассказала, где в Украине ждать осадков
16:25
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:23
"Металлист 1925" на 95% прекратит свое существование: заявление футбольного клуба
16:18
Тейлор Свифт стала первой певицей со 100 млн слушателей на Spotify в месяц
16:11
"Никто не имеет права пренебрегать человеком в форме": мэр Днепра поддержал патрульного, который применил оружие против нарушителя
16:09
Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного Украине из-за российской агрессии
16:00
Украинское оружие может стать одним из самых конкурентных в мире, поэтому нужно увеличивать производство, - Пашинский
15:55
Обновлено
В Польше из-за вспышки легионеллеза умерли 16 человек, 155 инфицированы
15:45
В Британии прошли подготовку уже более 20 тысяч военных из Украины
15:37
"Боятся давать оружие": в Херсонском облсовете рассказали, почему оккупантам не удалась принудительная мобилизация жителей ВОТ
15:15
В Украине начался Национальный отбор на Евровидение-2024
15:09
Сергей Пашинский
Пашинский: Принял решение не возвращаться в публичную политику, хочу быть менеджером по развитию ВПК
14:56
Обновлено
В Габоне произошел госпереворот: военные объявили о смене режима
14:44
F-16
Румыния и Нидерланды договорились о создании тренировочного центра для украинских пилотов F-16
14:30
Эксклюзив
В ВСУ увеличился арсенал вооружения: боец о ситуации на Горловском направлении
14:23
В Полтаве задержали фитнес-тренера, публично оскорблявшего военных
14:13
В Швейцарии будут судить экс-офицера белорусского "эскадрона смерти", причастного к похищению оппозиционеров
14:00
OPINION
Миграция будет только расти: 800 тысяч украинцев планируют покинуть страну
13:58
Орбан: Без привлечения россиян к европейской архитектуре безопасности покой граждан ЕС невозможен
13:51
Родные военнопленных и пропавших без вести провели в Киеве акцию в поддержку защитников
13:42
ВСУ опровергли сообщение минобороны РФ о якобы уничтожении украинских военных катеров
13:41
В Киеве будут судить бывшую преподавательницу вуза, которая перед студентами обвиняла ВСУ в обстрелах Донбасса
13:38
На Запорожье СБУ устроила "хлопок" предателям, которые хотели "выборов", - СМИ
13:31
Орбан заявил, что сохранение жизни украинцев важнее независимости страны
13:21
Кулеба рассказал во Франции о контрнаступлении Сил обороны в Роботино на Запорожье
13:11
Во временно оккупированном Крыму россияне запретили маломерным судам выходить в море, - ЦНС
13:11
Цены на нефть растут из-за сокращения запасов в США и урагана в Мексиканском заливе, - Reuters
13:10
экология
Изменение климата может привести к гибели 1 миллиарда человек, - ученые
13:03
импорт электроэнергии
Вечером 29 августа Украина побила рекорд по потреблению электроэнергии: применена аварийная помощь из ЕС
13:01
В Киеве приняли решение о круглосуточном доступе к укрытиям в учебных заведениях
13:01
Эксклюзив
Центр противодействия коррупции: идея приравнять коррупцию к госизмене представляет угрозу для евроинтеграции Украины
12:57
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 16-22 августа: новый прорыв на фронте и закрытое небо над РФ
12:56
Россияне ночью обстреляли Донетчину: погибли двое гражданских, семеро - ранены
12:52
Обновлено
Атака РФ по Украине: в Киеве есть погибшие и раненые, в Житомирской области повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV