Списки "кандидатов" анализирует СБУ: представитель Херсонского облсовета о псевдовыборах на временно оккупированных территориях

Об этом в интервью Укринформу рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Участие в подготовке "выборов" – стопроцентная измена. Другое дело – участие непосредственно в самом шоу просто как "избиратель". Если есть такая возможность, то, конечно, надо избегать этих процессов, не создавать оккупантам картинку "демократии", которой, конечно, нет даже на территории России, не то что на оккупированных территориях, но я понимаю, что иногда участия в этом фарсе от россиян местный житель не может избежать. Это когда в селе во двор приходит "колобок" с урной, а у тебя в доме дети - это, конечно, ты возьмешь этот "бюллетень" и поставишь какую-то галочку - неважно за кого. Я это прекрасно понимаю", - подчеркнул Соболевский.

В таком случае, он посоветовал не создавать дополнительных рисков для себя и близких, а также не воспринимать это псевдоголосование серьезно, потому что оно не имеет никакой юридической силы: "У нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность. Что касается самих "выборов" – ни Украина в частности, ни вообще цивилизованный мир их не признает".

Соболевский также рассказал о том, что Служба безопасности Украины анализирует списки так называемых кандидатов на "выборах" и будет привлекать к ответственности тех, кто занимается коллаборационизмом.