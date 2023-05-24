Депутат райсовета обратился в районный отдел культуры за информацией о памятнике, который нужно декоммунизировать. "Вы что не понимаете, что у нас война?" – ответили ему. – У нас нет времени". Так что декоммунизировать пришлось без чиновников, потому что они наверняка маскировочные сетки плели или лепили вареники на передовую.

Без всех этих отделов культуры, управлений культуры, министерства спокойно можно было бы обойтись, если бы у нас были меценаты, а не отмыватели грязных денег на сомнительных, почему-то антиукраинских проектах. Потому что каждый чиновник даже в войну хочет откатов с культурного проекта и премий. В самой культуре он ничего не понимает. Мне кажется, что этот контингент выращивают в специальных инкубаторах, чтобы они саботировали все, что способствует спасению национального культурного наследия от застройщиков, или поддержку национального культурного продукта, и пиарились на юбилеях и других приятных торжествах с щедро накрытыми столами за бюджетные деньги.

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Без всех этих отделов культуры, управлений культуры, министерства спокойно можно было бы обойтись, если бы у нас были меценаты, а не отмыватели грязных денег на сомнительных, почему-то антиукраинских проектах. Потому что каждый чиновник даже в войну хочет откатов с культурного проекта и премий. В самой культуре он ничего не понимает

Творческие союзы брошены на произвол судьбы и подвергаются беспощадной критике как устаревшие. Такое мнение очень популярно в обществе. Если долго повторять, что роза – бурьян, то она станет сорной травой. Альтернативы творческим союзам не искали, потому что в тех специфических услугах, которые предоставляли стукачи оттуда, нет больше необходимости. Некоторые с войной прекратили вообще работать, а их руководители бежали за границу.

Но работающие делают сейчас очень много, чтобы культурная жизнь продолжалась. Без денег. Не дай бог что-нибудь попросить у чиновников, — война, понимаете. Даже на премию Ирины Вильде, которую 15 лет финансировали приватно, и фонд ее стоит примерно ужина на одного человека во львовском ресторане.

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Я понимаю, что это все генетично: первая женщина-лауреат Шевченковской премии по литературе, автор бестселлера "Сестры Ричинские" и глава Львовского Союза писателей, не любила чиновников. Как-то ее вызвали на ковер и она ответила: "Если им надо, пусть ко мне придут, зачем мне туда ходить?".

Тяжело творческой личности ходить и кланяться, и этим очень хорошо пользуются чиновники. Они спокойно созерцают, как на месте книжных магазинов вырастают кабаки, как разрушают старую застройку, потому что они "маленькие". Такие маленькие, что их появления и исчезновения никто не замечает. Конечно, им приятно видеть в роли просителей известных писателей, музыкантов, художников, да еще с сувенирами собственного производства, и самодовольно при этом думать: "Вот лохи. А я такой крутой (крутая) - хочу - дам, хочу - не дам".

Конечно, им приятно видеть в роли просителей известных писателей, музыкантов, художников, да еще с сувенирами собственного производства, и самодовольно при этом думать: "Вот же лохи. А я такой крутой (крутая) - хочу - дам, хочу - не дам"

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Однажды я была свидетелем коллективного просительства людей, чьи имена вписаны еще при жизни золотыми буквами в книгу украинской культуры, и с тех пор больше ни ногой на встречи с творческой интеллигенцией. Эти люди наивно думали, что их авторитет поможет развитию благородных замыслов, за себя они не просили. И взятки не собирались давать.

Были обещания, но обещания чиновники не выполняют просто так. Даже во время военного положения. Если ты готов стать Юзефом К. и позволить себя вовлечь в процесс, ты действительно лох. Это - Система, которая будет саботировать национальную культуру и после войны. Ее можно просто выбросить за борт, а не перезагрузить. Это как таможня, которую можно разогнать за один день и набрать такой же лакомый к деньгам контингент на следующий день.

Культура важнее таможни, потому что эта кровавая война - из-за культуры, которая является последней баррикадой перед ордой новейших оккупантов.

Думаю, пора уже нашим чиновникам заказать себе штамп "Денег нет, потому что война", потому что они так тяжело работают, что должны себе выписывать премии.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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