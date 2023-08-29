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"Списала" более 50 уклонистов: в Киевской области СБУ разоблачила главу военной медкомиссии

29 августа, 2023 вторник
16:37
Криминал

Главу военно-врачебной комиссии в Киевской области подозревают в выдаче поддельных справок о непригодности к военной службе. Она "помогла" уклониться от призыва более 50 мужчинам

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, причастной к системной коррупции во время мобилизации, собрали сотрудники СБУ и ГБР.

Отмечается, что должностное лицо действовало в составе преступной группы, в которую входило по меньшей мере 5 человек. Среди них – руководитель отделения местного военкомата со своим подчиненным.

На Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії на корупції

Фото: СБУ

На Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії на корупції

Фото: СБУ

По данным следствия, фигуранты за взятки предлагали потенциальным призывникам свою "помощь" в уклонении от военной службы на основании фиктивных документов о якобы плохом состоянии здоровья. Стоимость такой коррупционной услуги составляла до 7000$ с одного уклоняющегося.

На Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії на корупції

Фото: СБУ

По имеющимся данным, таким образом должностные лица "проработали" более 50 человек, которые хотели уклониться от призыва и скрыться за границу. Для поиска клиентов и передачи денег они действовали с двумя сообщниками – бывшим военкоматом и его сыном.

При этом сама руководительница военной медкомиссии лично подписывала справки о непригодности к призыву по состоянию здоровья без фактического прохождения медосмотра военнообязанными. Затем на основании фиктивных врачебных документов должностные лица военкомата "списывали" уклонистов по военному учету.

На Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії на корупції

Фото: СБУ

В настоящее время главе военной медкомиссии сообщено о подозрении по статьям о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенных организованной группой, и о служебном подлоге. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Накануне СБУ сообщила о подозрении киевскому бизнесмену, причастному к финансированию агрессии РФ. Его компании на территории РФ продолжили деятельность после начала полномасштабного вторжения, а за 2022 год принесли в бюджет России более 50 млн. рублей.
  • Также в Черниговской области Служба безопасности объявила подозрение участникам коррупционной схемы уклонения от призыва, позволяющего мужчинам уезжать за границу.
Украина
СБУ
корупція в Україні
Киевщина
Война с Россией
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