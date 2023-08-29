"Списала" более 50 уклонистов: в Киевской области СБУ разоблачила главу военной медкомиссии

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, причастной к системной коррупции во время мобилизации, собрали сотрудники СБУ и ГБР.

Отмечается, что должностное лицо действовало в составе преступной группы, в которую входило по меньшей мере 5 человек. Среди них – руководитель отделения местного военкомата со своим подчиненным.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данным следствия, фигуранты за взятки предлагали потенциальным призывникам свою "помощь" в уклонении от военной службы на основании фиктивных документов о якобы плохом состоянии здоровья. Стоимость такой коррупционной услуги составляла до 7000$ с одного уклоняющегося.

Фото: СБУ

По имеющимся данным, таким образом должностные лица "проработали" более 50 человек, которые хотели уклониться от призыва и скрыться за границу. Для поиска клиентов и передачи денег они действовали с двумя сообщниками – бывшим военкоматом и его сыном.

При этом сама руководительница военной медкомиссии лично подписывала справки о непригодности к призыву по состоянию здоровья без фактического прохождения медосмотра военнообязанными. Затем на основании фиктивных врачебных документов должностные лица военкомата "списывали" уклонистов по военному учету.

Фото: СБУ

В настоящее время главе военной медкомиссии сообщено о подозрении по статьям о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенных организованной группой, и о служебном подлоге. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.