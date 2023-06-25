Спин-офф сериала "Ходячие мертвецы" побил рекорд по просмотрам на сервисе АМС

Об этом пишет Variety.

Первый эпизод фильма собрал у экранов 2 миллиона зрителей со всех доступных платформ АМС. Отмечается, что ранее рекорд принадлежал предшественнику - сериалу "Ходячие мертвецы", который закончился 2 октября 2022 на 11 сезоне.

Справка. "Ходячие мертвецы: мертвый город" - часть кинофраншизы "Ходячие мертвецы", рассказывающая о персонажах оригинальной истории - Мэгги и Нигане - путешествующих по постапокалиптическому Манхэттену, который давно отрезан от материка. На время этих событий прошло более 10 лет с начала зомби-апокалипсиса. Премьера сериала состоялась 18 июня этого года.