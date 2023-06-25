Спин-офф сериала "Ходячие мертвецы" побил рекорд по просмотрам на сервисе АМС
Сериал "Ходячие мертвецы: мертвый город", стал самой масштабной премьерой телесети АМС за все время ее существования с 2020 года
Об этом пишет Variety.
Первый эпизод фильма собрал у экранов 2 миллиона зрителей со всех доступных платформ АМС. Отмечается, что ранее рекорд принадлежал предшественнику - сериалу "Ходячие мертвецы", который закончился 2 октября 2022 на 11 сезоне.
Справка. "Ходячие мертвецы: мертвый город" - часть кинофраншизы "Ходячие мертвецы", рассказывающая о персонажах оригинальной истории - Мэгги и Нигане - путешествующих по постапокалиптическому Манхэттену, который давно отрезан от материка. На время этих событий прошло более 10 лет с начала зомби-апокалипсиса. Премьера сериала состоялась 18 июня этого года.
- 5 июня телестудия AMC представила тизер нового спин-оффа сериала "Ходячие мертвецы: мертвый город".
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