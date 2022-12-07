Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Резолюция была подписана во время XII сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша.

В документе отмечается важность многомерной поддержки, которую оказывают Украине Литва и Польша и указано, насколько важно сотрудничество Люблинского треугольника. Спикеры подтвердили готовность продолжать сотрудничество, чтобы заставить Россию полностью вывести свои войска с территории всей Украины и восстановить территориальную целостность и суверенитет нашего государства в ее международно-признанных границах.

Также в Резолюции подтверждено право Украины на индивидуальную или коллективную самооборону, согласно ст. 51 Устава ООН и подчеркивается, что победа в войне, развязанной РФ, имеет жизненное значение для Украины и Европы в целом.

"Главы трех парламентов призвали мир сохранить и усилить санкционное давление на РФ для дальнейшего существенного подрыва способности государства-агрессора вести войну против Украины и продолжать оказывать политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную, военную и другую помощь, сколько потребуется для достижения победы над агрессором" , – говорится в сообщении.

Люблинский треугольник – трехсторонний региональный альянс для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной.

Польша и Германия приняли решение о системе Patriot – комплекс противовоздушной обороны не будет передаваться Украине.

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