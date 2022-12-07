Спикеры парламентов Украины, Польши и Литвы призвали мир сохранить и усилить санкционное давление на РФ
Главы парламентов Украины, Литвы и Сената Польши подписали Резолюцию о поддержке Украины, а спикеры государств призвали мир сохранить и усилить санкции против РФ
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Резолюция была подписана во время XII сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша.
В документе отмечается важность многомерной поддержки, которую оказывают Украине Литва и Польша и указано, насколько важно сотрудничество Люблинского треугольника. Спикеры подтвердили готовность продолжать сотрудничество, чтобы заставить Россию полностью вывести свои войска с территории всей Украины и восстановить территориальную целостность и суверенитет нашего государства в ее международно-признанных границах.
Также в Резолюции подтверждено право Украины на индивидуальную или коллективную самооборону, согласно ст. 51 Устава ООН и подчеркивается, что победа в войне, развязанной РФ, имеет жизненное значение для Украины и Европы в целом.
"Главы трех парламентов призвали мир сохранить и усилить санкционное давление на РФ для дальнейшего существенного подрыва способности государства-агрессора вести войну против Украины и продолжать оказывать политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную, военную и другую помощь, сколько потребуется для достижения победы над агрессором" , – говорится в сообщении.
Люблинский треугольник – трехсторонний региональный альянс для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной.
- Польша и Германия приняли решение о системе Patriot – комплекс противовоздушной обороны не будет передаваться Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное