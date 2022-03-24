Спикеры парламентов стран Балтии подписали в Киеве декларацию о вступлении Украины в ЕС

Об этом сообщила спикер латвийского Сейма Инара Мурниеце.



"Сегодня спикеры парламентов Балтии и Украины подписали совместную декларацию, осуждающую агрессию России, поддерживающую Украину и ее ускоренное вступление в Европейский Союз", - говорится в ее сообщении в Twitter.