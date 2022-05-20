Спикеры парламента Ирландии Марк Дейли и Шон О'Фарил посетили Украину
Ирландия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и продолжит всесторонне помогать украинцам
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Обсудили глобальные вызовы, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину. Поблагодарил Ирландию за оказание гуманитарной, финансовой помощи и предоставление защитного снаряжения", говорится в сообщении.
В частности, на встрече со спикерами верхней и нижней палат парламента Ирландии Денис Шмыгаль призвал Ирландию оказать любую помощь в разминировании территорий.
С Марком Дейли и Шоном О'Фарилом также встретился президент Зеленский, который поблагодарил за предоставление финансовой помощи и защитного снаряжения.
Также спикеры заявили, что Ирландия поддерживает вступление Украины в ЕС и продолжит всесторонне помогать украинцам.
- Напомним, Ирландия заморозила 1,2 млрд евро активов России . Оппозиция утверждает, что эти средства могут быть использованы для оплаты счетов за гуманитарную помощь беженцам, которая по прогнозам обойдется в миллиарды в ближайшие два года.
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