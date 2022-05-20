Спикеры парламента Ирландии Марк Дейли и Шон О'Фарил посетили Украину

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"Обсудили глобальные вызовы, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину. Поблагодарил Ирландию за оказание гуманитарной, финансовой помощи и предоставление защитного снаряжения", говорится в сообщении.



В частности, на встрече со спикерами верхней и нижней палат парламента Ирландии Денис Шмыгаль призвал Ирландию оказать любую помощь в разминировании территорий.



С Марком Дейли и Шоном О'Фарилом также встретился президент Зеленский, который поблагодарил за предоставление финансовой помощи и защитного снаряжения.



Также спикеры заявили, что Ирландия поддерживает вступление Украины в ЕС и продолжит всесторонне помогать украинцам.

Напомним, Ирландия заморозила 1,2 млрд евро активов России . Оппозиция утверждает, что эти средства могут быть использованы для оплаты счетов за гуманитарную помощь беженцам, которая по прогнозам обойдется в миллиарды в ближайшие два года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb