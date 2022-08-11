Спикер Воздушных сил ВСУ о вспышках на аэродроме Зябровка: "Должны верить официальным заявлениям и рассчитывать на поддержку белорусских партизан"
В ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома Зябровка были слышны взрывы, в министерстве обороны Беларуси назвали это "возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя", а наши военные говорят, что должны верить официальным заявлениям и рассчитывать на поддержку белорусских партизан
Об этом сообщил представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире БЕЛСАТ NEWS.
Как говорится в сообщении, в ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома Зябровка были слышны взрывы. Минобороны Беларуси объяснило вспышки вблизи аэродрома "возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя".
"Можно ли верить заявлениям о возгорании на аэродроме Зябровка? Ну а какой у нас есть выбор? Мы должны верить этим заявлениям и рассчитывать на поддержку белорусского движения партизан. Мы знаем, что они очень добрые, умные и сообразительные люди, которые уже очень хорошо помогают нашему государству, Вооруженным силам Украины. И мы только благодарим братский белорусский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей, в частности, тоже", - сказал Юрий Игнат.
- 6 февраля гомельское издание "Флагшток" рассказало, что на заброшенной военной базе стратегической авиации СССР возле села Зябровка на окраине города Гомель (Беларусь) накапливается военная техника и живая сила. Тогда, согласно официальным планам, использование этого объекта ни российскими, ни белорусскими военными в рамках учений "Союзная решимость-2022" не упоминалось.
- Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Беларусь передала аэродром Зябровка под полный контроль РФ.
- В ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома Зябровка раздались взрывы.
- Минобороны Беларуси объяснило вспышки в районе аэродрома Зябровка, о которых писали СМИ, "возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя".
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