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Спикер Воздушных сил рассказал, сколько самолетов нужно Украине

16 мартa, 2023 четверг
10:45
война с Россией F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украине нужно примерно 200 многоцелевых самолетов для военного, а в перспективе и мирного времени

Об этом полковник Юрий Игнат рассказал в интервью 24 каналу .

"На одном из французских каналов меня спросили об этом. Я амбициозно ответил, что для защиты такого большого государства, как Украина, нам нужно примерно 200 многоцелевых самолетов, чтобы сформировать 4-5 бригад", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

В то же время Игнат подчеркнул, что в Украине уже есть 5 истребительных бригад тактической авиации, еще бригада штурмовиков, бомбардировщиков и транспортные бригады.

"Таким образом, мы наоборот сокращаем численность благодаря многоцелевым самолетам, которые будут по всей территории страны нести боевое дежурство, в том числе на дополнительных оперативных аэродромах", - говорит Игнат.

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Спикер Воздушных сил вспомнил, как отреагировал на его заявление французский генерал: "Прав тот украинский полковник. Украина такая, как Франция, – по величине одна из крупнейших стран в Европе. У нас сколько во Франции самолетов – 230".

Речь идет о Rafale и обновленных Mirage, учитывая, что Франция является членом НАТО и вокруг нее дружественные страны.

"А у Украины вокруг враги – Черное и Азовское моря, Россия, Беларусь… Он (спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, – ред.) еще мало сказал", – процитировал украинский военный коллегу из Франции.

военные силы Украины
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