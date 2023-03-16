Спикер Воздушных сил рассказал, сколько самолетов нужно Украине
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украине нужно примерно 200 многоцелевых самолетов для военного, а в перспективе и мирного времени
Об этом полковник Юрий Игнат рассказал в интервью 24 каналу .
"На одном из французских каналов меня спросили об этом. Я амбициозно ответил, что для защиты такого большого государства, как Украина, нам нужно примерно 200 многоцелевых самолетов, чтобы сформировать 4-5 бригад", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.
В то же время Игнат подчеркнул, что в Украине уже есть 5 истребительных бригад тактической авиации, еще бригада штурмовиков, бомбардировщиков и транспортные бригады.
"Таким образом, мы наоборот сокращаем численность благодаря многоцелевым самолетам, которые будут по всей территории страны нести боевое дежурство, в том числе на дополнительных оперативных аэродромах", - говорит Игнат.
Читайте также: В Воздушных силах рассказали, что нужно для старта учений украинских пилотов на западных истребителях
Спикер Воздушных сил вспомнил, как отреагировал на его заявление французский генерал: "Прав тот украинский полковник. Украина такая, как Франция, – по величине одна из крупнейших стран в Европе. У нас сколько во Франции самолетов – 230".
Речь идет о Rafale и обновленных Mirage, учитывая, что Франция является членом НАТО и вокруг нее дружественные страны.
"А у Украины вокруг враги – Черное и Азовское моря, Россия, Беларусь… Он (спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, – ред.) еще мало сказал", – процитировал украинский военный коллегу из Франции.
- 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ.
- 20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о передаче Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца.
- На фоне новых обращений к западным странам о передаче истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29.
- В то же время президент Польши Анджей Дуда отметил необходимость обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Польша и Словакия могут совместно передать Украине истребители МиГ-29 .
- Ранее два украинских пилота уехали в США для обучения на симуляторах истребителей F-16.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.17
Покупка 38.17Продажа 38.95
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное