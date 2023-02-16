Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире 24 канала.

Россияне во время массированных ракетных атак на Украину стали использовать ложные цели: это могут быть шары с отражателями, беспилотники, крылатые ракеты типа Х-55 с имитаторами, но без боевой части.

"На радаре не видно, какая это цель. Это маркеры на радарах, их надо сбивать, ведь неизвестно, есть ли там боевая часть или нет," указал пресс-секретарь Воздушных сил.