Спикер Воздушных сил рассказал о новой тактике россиян во время массированных ракетных атак
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат утвердил, что тактика атак россиян на критическую инфраструктуру Украины несколько изменилась: РФ стала использовать ложные цели, чтобы истощать ПВО
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире 24 канала.
Россияне во время массированных ракетных атак на Украину стали использовать ложные цели: это могут быть шары с отражателями, беспилотники, крылатые ракеты типа Х-55 с имитаторами, но без боевой части.
"На радаре не видно, какая это цель. Это маркеры на радарах, их надо сбивать, ведь неизвестно, есть ли там боевая часть или нет," указал пресс-секретарь Воздушных сил.
- Напомним, утром спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что в ночь на 16 февраля российские войска прибегли к комбинированной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации, дронов и ракетоносителей. В частности, Россия выпустила по Украине восемь "калибров".
- В ночь на 16 февраля россияне атаковали Украину ракетами: есть попадание в критическую инфраструктуру Львовщины и объекты Днепропетровщины и Кировоградщины, в разных регионах работала ПВО.
- Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, в том числе по объектам критической инфраструктуры. Враг выпустил более 30 ракет: 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, 8 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31, 1 противокорабельная ракета Оникс".
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