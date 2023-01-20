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Спикер Воздушных сил назвал лучшую "прививку" против российских С-300 и С-400

20 января, 2023 пятница
06:20
война с Россией

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что помощь партнеров после встречи в формате "Рамштайн" 20 января позволит Украине эффективно противостоять ракетным атакам РФ. А в противодействии установкам С-300 и С-400 лучшим вариантом является их уничтожение

Об этом Игната сказал в эфире телемарафона.

"Очевидно, на "Рамштайне" будет мощный пакет помощи. В частности, речь идет о системах NASAMS, IRIS-T, Patriot. И это именно то, что может сбивать баллистические ракеты. Но именно относительно С-300 и С-400 лучшая "прививка" – это уничтожение самих установок", - подчеркнул он.

По словам спикера Воздушных сил, доставать зенитные установки в 200 километрах от украинской границы - вполне реальная задача.

"Это может быть артиллерия, это могут быть оперативно-тактические комплексы. И не забываем, что у нас есть ударные беспилотники, которыми тоже можно немного проредить средства ПВО противника", - добавил Игнат.

  • Встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января.
  • Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что существует очень большая вероятность, что на саммите "Рамштайн" будет принята какая-то формула передачи Вооруженным Силам Украины немецких танков Leopard 2.
  • 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что несколько стран 20 января объявят о передаче Украине танков Leopard и их количество достигнет сотен. Польша же предполагает предоставление Украине танков Leopard без согласия Германии. В свою очередь CNN сообщило, что Пентагон планирует "давить на немцев" по этому вопросу.

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Россия
военные силы Украины
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