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Спикер Воздушных сил Игнат рассказал, как оккупанты ведут разведку перед ракетными атаками

17 декабря, 2022 суббота
13:02
война с Россией

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что перед ракетными ударами военные РФ используют воздушную и агентурную разведку и отслеживают соцсети

Об этом Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Перед ударом они изучают все, что можно: от воздушной и космической разведки до наземной, агентурной, до изучения даже социальных сетей", - отметил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что военные РФ изучают, каким образом проложить маршрут нового удара.

"Не важно, откуда они запускают ракеты: из района Энгельса, Волгодонская или Каспия… Важно то, как они улетят: через территорию Беларуси или, возможно, Молдовы".

  • Напомним, 16 декабря войска РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины: противник выпустил 98 ракет и более 65 раз бил из РСЗО.

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Украина
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