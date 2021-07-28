Спикер турецкого парламента Шентоп: Турция и Азербайджан ведут переговоры о создании общей армии
Глава Великой национальной ассамблеи Турции Мустафа Шентоп во время визита в Азербайджан заявил, что страны ведут переговоры о создании совместной тюркской армии
Об этом пишет Oxu.az .
"Идет ряд переговоров о создании совместной турецкой армии", - отметил турецкий спикер Мустафа Шантоп 28 июля на пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована совместная армия двух стран.
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По его словам, совместные военные учения между двумя странами проводятся в рамках договоренностей:
"Несмотря на все это, наша главная цель - это одна нация и два государства. Так будет всегда. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей".
- 20 июля президент Турции Реджеп Эрдоган посетил Северный Кипр, где было объявлено о демилитаризации района Вароша - части курортного города Фамагуста на юго-востоке острова рядом с греко-киприотским Лимассолу. Киприоты-греки считают, что изменение статуса района демонстрирует четкое намерение Турции присвоить его.
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