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Спикер сейма Латвии Смилтенс выступил в Раде на украинском и предложил провести трибунал над РФ в Риге

12 января, 2023 четверг
17:07
война с Россией

Латвийская Республика предлагает провести трибунал над чиновниками и военными преступниками из России в Риге

С таким предложением на заседании Верховной Рады 12 января выступил Спикер сейма Латвии Эдвардс Смилтенс, сообщил в телеграм нардеп Ярослав Железняк.

"Все выступление, это примерно 20 минут, было на украинском языке", – отметил нардеп.

По его словам, спикер сейма Смилтенс подчеркнул, что "мы предлагаем проводить трибунал над должностными лицами РФ Риге… Рядом с флагами стран Европы, будет развеваться флаг Украины". И закончил фразой: "Украина превыше всего".

Он напомнил, что "сейм Латвии признал РФ страной-террористом. В расчете на ВВП Латвия является одним из лидеров в мире по оказанию военной помощи Украине".

Пресс-служба украинского парламента также сообщила, что с делегацией сейма Латвийской Республики во главе с новоизбранным спикером Эдвардсом Смилтенсом встретился председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Они обсудили вопросы поддержки Латвией Украины.

"Стефанчук сообщил, что во время встречи стороны обсудили ряд вопросов относительно дальнейшего сотрудничества между двумя парламентами, в частности в части поддержки Украины на пути к Европейскому Союзу и НАТО; ответственности России за преступление агрессии против Украины; вопросы международной изоляции РФ и усиления санкций против страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В свою очередь Смилтенс отметил, что агрессия России — это попытка присвоить себе право на применение силы в противовес силе права, и весь цивилизованный мир должен сделать все, чтобы остановить эту разрушительную политику.

  • Напомним, Латвия может предоставить Украине новую партию зенитных ракетных комплексов Stinger на следующем заседании в формате "Рамштайн" и готова обучать ВСУ работе с ними.

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Верховная Рада
Латвия
помощь Украине
воєнні злочини Росії
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