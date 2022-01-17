Спикер Путина: для обсуждения российско-украинских отношений США не нужны
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не нужны для обсуждения российско-украинских отношений
Об этом сообщают российские издания РБК и ТАСС.
Песков добавил, что РФ не видит тем для обсуждения на возможном саммите Россия-США-Украина.
"Зачем (привлекать – Ред.) Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они полностью и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки ", – сказал он.
По словам спикера Путина, в Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на таком саммите.
"Понимаете, вопрос относительно Донбасса или Донбасса. Если я правильно помню, не было ни одного уточнения, о чем предлагается поговорить в составе трех". - ответил Песков на вопрос о вероятном проведении саммита Россия-США-Украина.
Помимо этого, Песков повторил тезис о том, что Россия якобы не является стороной конфликта на Донбассе.
- Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.
- Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила , что пока нечего сообщить о проведении переговоров в формате Зеленский-Байден-Путин. В России заявили, что не получали предложений по встрече Зеленский-Байден-Путин от американской стороны.
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