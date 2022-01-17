Спикер Путина: для обсуждения российско-украинских отношений США не нужны

Об этом сообщают российские издания РБК и ТАСС.



Песков добавил, что РФ не видит тем для обсуждения на возможном саммите Россия-США-Украина.



"Зачем (привлекать – Ред.) Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они полностью и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки ", – сказал он.



По словам спикера Путина, в Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на таком саммите.



"Понимаете, вопрос относительно Донбасса или Донбасса. Если я правильно помню, не было ни одного уточнения, о чем предлагается поговорить в составе трех". - ответил Песков на вопрос о вероятном проведении саммита Россия-США-Украина.



Помимо этого, Песков повторил тезис о том, что Россия якобы не является стороной конфликта на Донбассе.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила , что пока нечего сообщить о проведении переговоров в формате Зеленский-Байден-Путин. В России заявили, что не получали предложений по встрече Зеленский-Байден-Путин от американской стороны.